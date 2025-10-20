Presentadora generada por IA condujo un documental en un canal británico y generó revuelo a nivel mundial

En la tarde de este lunes 20 de octubre, una cadena de televisión británica emitió un programa sobre los cambios que la inteligencia artificial (IA) está provocando en el mercado laboral, con la conducción de una presentadora creada por IA y no de una periodista.

“La IA afectará la vida de todos en los próximos años. Y a algunos, les hará perder sus trabajos”, declaró la presentadora, Aisha Gaban, una morena con el pelo hasta los hombros. “¿Empleados de call center? ¿Agentes de servicio al cliente? Quizás incluso presentadoras de televisión, como yo”, continuó.

Solo al final del programa reveló su identidad. “No existo”, aseguró simplemente, afirmando ser la primera presentadora generada por IA en la televisión británica.

“No estuve en los lugares para cubrir la noticia. Mi imagen y mi voz se generaron mediante inteligencia artificial”, explicó, a pesar de que apareció a lo largo del documental en diferentes locaciones.

El documental, titulado “¿Me quitará la IA mi trabajo?”, explora las transformaciones del trabajo con IA en diversos sectores, como el derecho, la música, la moda y la medicina.

Fue emitido por la cadena pública Channel 4 como parte de su programa de investigación Dispatches. “Usar un presentador generado por IA no es algo que vayamos a adoptar regularmente en Channel 4”, aseguró Louisa Compton, jefa de noticias del canal.