Presidente de Ecuador no descarta participación de grupos criminales de su país en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sorprendió este jueves al referirse al magnicidio del político colombiano Miguel Uribe Turbay y asegurar que no descarta que estructuras criminales de su país están detrás del crimen del precandidato.
En una entrevista, el mandatario habló de la hipótesis que sostiene que carteles que operan en la ciudad de Manta estarían vinculados a crímenes de alto perfil, como el del senador, quien falleció el pasado 11 de agosto tras ser víctima de un atentado sicarial en Bogotá dos meses atrás.
“No tengo detalles sobre eso en este momento. Estamos investigando y avanzando con investigaciones no solo sobre lo que pasó con Miguel Uribe, sino también sobre personas relacionadas con los grupos que dieron la orden”, dijo el presidente ecuatoriano en entrevista con Univisión.