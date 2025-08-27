x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tras condena de 7 años al sicario que le disparó a Miguel Uribe, ¿qué pasará con los otros cinco implicados?

Tras la condena de siete años al adolescente que disparó contra Miguel Uribe, la Fiscalía también avanza en los procesos contra los otros implicados.

  • El adolescente fue condenado a siete años de prisión. FOTO: CAPTURAS DE VIDEO
    El adolescente fue condenado a siete años de prisión. FOTO: CAPTURAS DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
27 de agosto de 2025
bookmark

El adolescente que disparó contra el congresista el pasado 7 de junio en el barrio Modelia fue condenado a siete años de privación de la libertad en un centro especializado, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Contexto: Atención: imponen una de las sanciones más altas al adolescente que asesinó a Miguel Uribe; esta es la pena que cumplirá

Durante la investigación se estableció que el joven fue contactado y persuadido para ejecutar el ataque, recibió el arma de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y llegó al parque El Golfito, donde abrió fuego contra Uribe.

Mientras el menor inicia el cumplimiento de su sanción, los otros cinco detenidos avanzan en sus procesos judiciales. Todos permanecen bajo medida de aseguramiento e imputados por diferentes delitos.

Lo que puede pasar con los otros implicados

Tras la muerte del senador Miguel Uribe, la Fiscalía recalificó el caso de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado consumado para los cinco adultos implicados.Según el artículo 104 del Código Penal, este delito se sanciona con 33 a 50 años de prisión.

Además, a casi todos se les suman los mismos cargos: fabricación, tráfico o porte de armas de fuego con penas de 9 a 12 años, que pueden duplicarse (18 a 24) si concurren agravantes; uso de menores de edad para delinquir, castigado con 10 a 20 años; y en casos como el de William Fernando González Cruz, se le señala de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento probatorio con sanciones de 4 a 12 años.

Y en el caso de alias El Costeño, además, concierto para delinquir agravado, con penas de 6 a 12 años.

Pero, a rasgos generales, todos comparten como eje central el cargo de homicidio agravado (33–50 años de prisión), más delitos conexos (armas, uso de menores y, en algunos casos, ocultamiento de pruebas o concierto para delinquir). Las diferencias están en el rol atribuido por la Fiscalía, lo que puede influir en la severidad de la condena final.

Todos permanecen en prisión preventiva mientras se adelantan los juicios.

Le puede interesar: Fiscalía no descarta ninguna hipótesis en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida