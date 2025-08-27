Tras condena de 7 años al sicario que le disparó a Miguel Uribe, ¿qué pasará con los otros cinco implicados?

El adolescente que disparó contra el congresista el pasado 7 de junio en el barrio Modelia fue condenado a siete años de privación de la libertad en un centro especializado, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Contexto: Atención: imponen una de las sanciones más altas al adolescente que asesinó a Miguel Uribe; esta es la pena que cumplirá
Durante la investigación se estableció que el joven fue contactado y persuadido para ejecutar el ataque, recibió el arma de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y llegó al parque El Golfito, donde abrió fuego contra Uribe.
Mientras el menor inicia el cumplimiento de su sanción, los otros cinco detenidos avanzan en sus procesos judiciales. Todos permanecen bajo medida de aseguramiento e imputados por diferentes delitos.