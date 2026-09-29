Infantino se rinde ante Colombia tras su histórico bronce mundial

El histórico tercer lugar de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 sigue generando reconocimientos. Esta vez, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el logro del equipo dirigido por Carlos Paniagua y felicitó a todos los integrantes del combinado nacional.
Colombia consiguió por primera vez una medalla en esta categoría al derrotar a Italia en la definición por el tercer puesto. El partido terminó 1-1 después de 120 minutos y la Tricolor se impuso 4-3 en los penales, con dos atajadas de Luisa Agudelo.