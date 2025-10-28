Pese al recorte de $10 billones, Presupuesto 2026 es insuficiente para frenar el deterioro fiscal de Colombia

El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por $547 billones. Es decir, $10 billones menos que el proyecto inicial del Ministerio de Hacienda.
El recorte mejora la consistencia del presupuesto y reduce la dependencia de ingresos inciertos, pero no corrige el deterioro estructural de las finanzas públicas ni marca el inicio de una consolidación sostenida.
William Reyes García, investigador del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que el presupuesto se aprueba en un contexto fiscal exigente.
“El déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) cerró en 6,7% del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1% para 2025, niveles comparables a los de la pandemia. A esto se suma la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, que suspendió por tres años los límites al déficit y la deuda”, precisa.
A renglón seguido, Reyes sostiene que esta flexibilidad otorga un respiro temporal, pero también aplaza el retorno al ancla fiscal previsto para 2028. El PGN 2026 debía ser el primer paso hacia un ajuste ordenado y creíble. “Sin embargo, los resultados fiscales y la composición del gasto muestran que el margen para consolidar las cuentas públicas sigue siendo limitado”.
