¡A sellar el tiquete! Colombia va por la clasificación a octavos del Mundial Sub-20 ante la Noruega

Los dos equipos lideran el grupo tras vencer a Arabia Saudita y Nigeria, respectivamente. A las 3:00 p.m. de este jueves 2 de octubre comenzará el duelo.

  Emilio Aristizábal, aporte antioqueño al seleccionado juvenil que disputa el Mundial Sub-20 en Chile. FOTO CORTESÍA FCF
    Emilio Aristizábal, aporte antioqueño al seleccionado juvenil que disputa el Mundial Sub-20 en Chile. FOTO CORTESÍA FCF
  Este es el zaguero central Rasmus Holten, capitán de Noruega. FOTO GETTY
    Este es el zaguero central Rasmus Holten, capitán de Noruega. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La Selección Colombia tiene la posibilidad este jueves de asegurar en un alto porcentaje la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 que se realiza en Chile, cuando se enfrente a partir de las 3:00 p.m. a Noruega en el Estadio Fiscal de Talca. Un triunfo prácticamente le permitiría cumplir este primer objetivo, luego de derrotar por 1-0 en el debut a Arabia Saudita.

La Tricolor encabeza las posiciones del Grupo F con tres puntos, idéntica cifra del rival de turno que en el estreno también salió victorioso frente a Nigeria por 1-0. Es de anotar que a la siguiente ronda se clasifican directamente los dos primeros equipos, además de los dos mejores terceros de los seis grupos en contienda.

Lea también: Ninguno había nacido en 2003... y ahora sueñan con la final del Mundial Sub-20

El técnico nacional, César Torres, manifestó después del debut que su elenco tiene que mejorar mucho tanto en el tema de la definición como en las segundas jugadas. “La asociación cuando nos vamos al frente a buscar el arco rival es otro aspecto a tener en cuenta, pero sabemos que este plantel tiene con qué seguir progresando”.

Se espera que el estratega mantenga a los mismos jugadores con los que inició el primer encuentro, comandados por el goleador Óscar Perea y el zaguero Simón García, dos de los destacados contra Arabia.

Este es el zaguero central Rasmus Holten, capitán de Noruega. FOTO GETTY
Este es el zaguero central Rasmus Holten, capitán de Noruega. FOTO GETTY

Previo al torneo, el entrenador de Noruega, Bjorn Johansen, describió a Colombia como uno de los “favoritos” del grupo, lo que seguramente le llevará a tener precauciones para controlar la técnica, velocidad y potencia de los cafeteros. La meta del conjunto europeo, que participa por cuarta ocasión en este certamen (estuvo en Arabia 1989, Australia 1993 y Polonia 2019), es superar la fase de grupos. Colombia, en cambio, suma 12 actuaciones con un tercer lugar en 2003 como su mejor presentación.

Le puede interesar: Exjugador de Atlético Nacional le dio la primera victoria a Colombia en Mundial Sub-20

Noruega tiene como figura a Rasmus Holten, zaguero central y capitán de 1.95 metros de estatura, autor del gol ante Nigeria, de penalti. Es un defensor que impresiona con sus pases y habilidades de liderazgo. Igualmente sobresalen el mediocentro Sondre Granaas, señalado por la FIFA como la principal carta a seguir, además del extremo Markus Haaland.

Para llegar a la Copa Mundo de Chile, los Vikingos Rojos lo hicieron por la vía del playoff, luego de participar en el Campeonato Europeo Sub-19 de la UEFA 2024. Los cuatro semifinalistas de ese torneo (España, Francia, Italia y Ucrania) obtuvieron la clasificación directa. El quinto cupo lo disputaron en una serie continental Noruega y Turquía.

Lo que distingue a Noruega

Esta selección mezcla las cualidades físicas tradicionales del fútbol nórdico y el juego elaborado. A pesar de tener jugadores con una gran talla, no dependen únicamente del juego directo o de fuerza. Busca salir jugando y elaborar sus ataques, involucrando a sus defensores y laterales, según versiones de prensa. Es versátil en su esquema táctico (4-2-3-1 o 4-4-2/4-4-1-1). Cuentan con jugadores que tienen buen manejo del balón y capacidad de regate.

Hay un hecho para destacar de los noruegos. El primero es que posee el récord de la mayor goleada en la historia del torneo. En Polonia 2019 derrotó 12-0 a Honduras. Ese día la figura fue Erling Haaland, quien anotó 9 de esos tantos, que lo convirtieron en la Bota de Oro, a pesar de que su equipo fue eliminado en la fase de grupos.

¿A qué horas se juega el partido Colombia vs Noruega en el Mundial Sub-20?
El encuentro mundialista comenzará a las 3:00 p.m. hora de Colombia en el Estadio Fiscal de Talca de Chile.
¿Qué otros partidos se juegan este jueves 2 de octubre?
Estados Unidos-Francia, también a las 3:00 p.m. También juegan Sudáfrica-Nueva Caledonia a las 6:00 p.m. y a la misma hora Nigeria-Arabia Saudita.
