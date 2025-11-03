De diez procesos penales en el país, ocho quedan archivados

Durante 2024, más de 1,87 millones de denuncias ingresaron al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), pero el 93 % nunca pasó de la etapa de indagación. Hay que recordar que el SPOA es el modelo judicial que rige los procesos penales en Colombia desde 2005, basado en la oralidad, agilidad y protección de los derechos fundamentales.
Sobre el sistema actual, el último informe de la Corporación Excelencia en la Justicia lo describe como una “boca ancha” que se atasca de inmediato en un cuello estrecho, donde los casos se acumulan sin resolución.
Con solo 8,9 fiscales por cada 100.000 habitantes y casi el 80 % de ellos en condición provisional, la Fiscalía terminó archivando ocho de cada diez procesos, más por falta de capacidad que por decisión judicial.
El resultado es un sistema que, según la metáfora del propio informe, funciona como una tubería atascada: recibe millones de casos, pero muy pocos logran fluir hacia el juicio. Para evacuar la congestión, la Fiscalía se apoya cada vez más en la figura del archivo: según el informe, de las 1’455.495 actuaciones evacuadas en 2024, el 81,9 % fue archivado y apenas el 3,7 % terminó en decisión judicial de primera instancia.
El principal motivo de cierre —en 53 % de los casos— fue la imposibilidad de identificar al sujeto activo o pasivo del delito, y en otro 42,8 % la atipicidad de la conducta o la inexistencia del hecho denunciado.
Lo que pareciera mostrar estos datos, en términos prácticos, es que la justicia penal se ha convertido en un sistema que gestiona la congestión mediante el archivo, más que en una estructura que esclarece los delitos.