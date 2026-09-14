Procuraduría suspendió a dos dragoneantes por fallas en los controles de la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a los dragoneantes del Inpec Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio por las irregularidades en los controles de ingreso durante la polémica fiesta realizada el pasado 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí, que fue noticia nacional.
El ente de control les impuso una suspensión e inhabilidad de seis meses tras determinar que omitieron realizar las anotaciones y registros correspondientes en la minuta de ingreso de la agrupación musical del artista Nelson Velásquez que se presentó en el establecimiento penitenciario.
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La Procuraduría calificó las faltas como graves, cometidas a título de culpa grave, y señaló que la conducta de los funcionarios tuvo trascendencia social porque generó desconfianza en la ciudadanía frente a las entidades del Estado, particularmente el Inpec.
La sanción tuvo en cuenta, además, la confesión realizada por ambos funcionarios durante la etapa de instrucción, lo que permitió aplicar una reducción a la pena.