x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Propina al domiciliario y envío por “la del pelo rojo”: las nuevas pistas en caso de envenenamiento con talio en frambuesas

El domiciliario habría dado características de la persona que le dio propina e insistía en la entrega del domicilio, el cual estaba a nombre de uno de los hijos de Juan de Bedout.

  • Las propinas al domiciliario y los números vinculados a la entrega de las frambuesas serían otras pistas que la Fiscalía usaría en contra de la empresaria Zulma Guzmán en medio de la investigación por el fallecimiento de dos niñas envenenadas con talio. Fotos: Colprensa y captura video
    Las propinas al domiciliario y los números vinculados a la entrega de las frambuesas serían otras pistas que la Fiscalía usaría en contra de la empresaria Zulma Guzmán en medio de la investigación por el fallecimiento de dos niñas envenenadas con talio. Fotos: Colprensa y captura video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 40 minutos
bookmark

En medio de la investigación que busca esclarecer la muerte de dos menores de edad en el mes de abril a causa de un envenenamiento con talio en unas frambuesas se han dado a conocer nuevas pistas con las que la Fiscalía estaría encaminando la investigación a una de las principales sospechosas.

Zulma Guzmán Castro, una empresaria que tuvo una relación sentimental con el padre de una de las víctimas y que, por su vínculo en la investigación, ya tiene circular roja de Interpol debido a que está fuera del país es una de las señaladas por la Fiscalía como la responsable de la muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout.

Lea también: Despecho y veneno: la supuesta obsesión fatal tras las muertes con talio

En esa cadena de sucesos, la Fiscalía ha encontrado nuevas pistas. Según datos de la investigación revelados por El Tiempo, las propinas dadas al domiciliario serían otro vínculo en contra de la empresaria que huyó a Argentina días después del fallecimiento de las menores.

De acuerdo con el medio citado, el economista Juan de Bedout testificó que su hija le había mencionado que una mujer de cabello rojo que vivía en un edificio blanco había enviado las frambuesas.

El repartidor, quien al parecer también ha contribuido con la investigación, describe que “la del pelo rojo” fue la persona que le ofreció una propina con el objetivo de que insistiera en la entrega del pedido.

Al momento de la entrega la empleada habría insistido en que no habían solicitado las frambuesas, sin embargo, las recibieron porque el repartidor sostuvo en que se trataba de un regalo. El domicilio estaba dirigido a otro integrante de la familia De Bedout.

“La empleada de la fami­lia le ase­guró al domi­ci­lia­rio que la entrega no era para ese apar­ta­mento, pero el joven insis­tió en que era para Mar­tín, uno de los hijos del señor De Bedout”, le dijo uno de los investigadores al diario mencionado.

Con este detalle, los investigadores habrían detectado que quien envió las frambuesas tendría acceso a la información íntima de la familia, pues la mayoría de domicilios llegaban a nombre de Martín De Bedout y siempre eran recibidos en la portería continua a la puerta de la cocina del apartamento. Había un vecino con el mismo nombre, lo cual generaba confusiones.

El domiciliario cambió de empleo pero no de teléfono celular, algo que permitió extraer los números desde los cuales lo contactaron para que entregara las frambuesas.

De acuerdo con un rastreo realizado por las autoridades, esos números estarían ligados a un mismo correo que apunta a España y a una de las amigas de Zulma Guzmán, la cual será citada a declarar.

Siga leyendo: Apareció Zulma Guzmán, la señalada de la muerte de dos niñas por envenenamiento de talio en frambuesas; esto dijo

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida