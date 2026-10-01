MinInterior expone claves del decreto para abordar la protesta social: “ni un espacio más para quien destruye”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció con respecto a un proyecto de decreto que busca redefinir el actuar de la Fuerza Pública en espacios de protesta social.
El proyecto modificaría el Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la protesta, para definir cómo deben actuar las autoridades cuando una manifestación presenta actos de violencia desde el inicio y en qué casos se entiende agotado el diálogo.
Esto ha generado debate entre quienes están a favor y en contra de la medida. Frente al tema, Lara expuso varios puntos en los que dejó claro que el Gobierno no tolerará actos de violencia e indicó, precisamente, cómo los definirían.