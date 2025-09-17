Radican proyecto de ley para bajar el IVA del 19% al 5% en tiquetes aéreos

La reducción del IVA para usuarios que compran tiquetes de avión ha sido una petición constante del gremio de las aerolíneas en Colombia. Finalmente, un grupo de congresistas radico en el legislativo una iniciativa que busca materializar esa propuesta para incentivar el turismo y ahorrarle dinero a los usuarios.
El proyecto legislativo plantea modificar el artículo 468-3 del Estatuto Tributario con el fin de bajar la tarifa de IVA del 19% al 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros, sus servicios asociados y la tarifa administrativa de comercialización. La propuesta establece que este beneficio estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.
Le puede gustar: Viaje a EE. UU. en octubre: estos son los vuelos más baratos desde Bogotá por $776.000
La propuesta cuenta con el respaldo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), que en diferentes ocasiones ha pedido una moderación de ese impuesto sobre las ventas.
Hay que recordar que la reducción del IVA a 5% en tiquetes se estableció de manera temporal en 2021 como una estrategia de reactivación del mercado. En 2023 se retornó al 19%, lo que ocasionó las quejas de las aerolíneas.
Iata ha argumentado que ese aumento en el IVA fue una de las principales razones de la caída en el mercado doméstico de pasajeros el año pasado.