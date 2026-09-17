De la Espriella llega a Riohacha con anuncios de obras; pide investigar a rector de Uniguajira: “No tengo tanta paciencia”

El presidente Abelardo de la Espriella llegó este jueves a La Guajira con una agenda que incluye un consejo de seguridad, reuniones con autoridades locales y anuncios sobre proyectos de infraestructura para el departamento.
Desde Riohacha, el mandatario aseguró que su visita tiene como propósito avanzar en soluciones para una región que, según dijo, ha esperado durante años respuestas a sus principales necesidades.
“Mi compromiso con la Guajira es insoslayable. Esta tierra está en mi corazón”, afirmó De la Espriella.
El presidente sostuvo que su Gobierno no pretende limitar su presencia en el territorio a reuniones o discursos.