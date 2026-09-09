Así va la Champions: el PSG se aferra a su “nueva estrella” y Barcelona pegó fuerte en su inicio

El Paris Saint-Germain, defensor del título, y el FC Barcelona, uno de los principales candidatos a destronarle, empezaron su participación en la Liga de Campeones 2026-2027 con sendas goleadas ante su público, contra Slovan Bratislava (6-1) y Feyenoord (5-1), respectivamente. Ambos pasan así a ocupar las dos primeras posiciones de la tabla de clasificación del grupo único de 36 equipos por su mejor diferencia de goles, con el equipo de la capital francesa como líder. Todo ello en una tanda de partidos del miércoles en la primera jornada en la que dos grandes ingleses, Arsenal y Liverpool, sacaron adelante partidos delicados en Nápoles (1-0) y contra el Atlético de Madrid (2-1). Puede leer: Video | Luis Suárez le ganó duelo a Dávinson: anotó en remontada del Sporting a Galatasaray en Champions

¿Cómo fue la victoria contundente del campeón defensor?

En crisis en el ámbito doméstico tras caer en la Supercopa de Francia y solo sumar dos puntos en las tres jornadas de Ligue 1 por ahora disputadas, el PSG se reencontró con el triunfo y lo hizo de la mejor manera, con un set 6-1 a favor ante un Slovan Bratislava romo. El nuevo ídolo del Parque de los Príncipes, el recién llegado atacante español Ferran Torres, se ganó los focos con un triplete (31’, 47’, 57’), después de que Ousmane Dembélé, que dio dos asistencias a su compañero valenciano, hubiera abierto el camino con un doblete (17’, 23’). Los eslovacos firmaron el del honor en el 59’ por medio de Suleiman Camara y el PSG selló el sexto y definitivo ya en los compases finales, por medio de otro español, Fabián Ruiz (88’). Le puede interesar: Finalizó la ventana de pases en Europa; estos son los 10 fichajes más caros del año

¿Por qué el Barcelona no quedó primero en la tabla?

La amplia goleada parisina impidió que el Barça durmiera líder, pero los catalanes pueden saborear en cualquier caso un gran debut, con un 5-1 sobre el Feyenoord neerlandés en el Camp Nou. Los dos goles de Raphinha (3’, 59’) y los tantos de Karim Adeyemi (22’), Lamine Yamal (77’) y Gabriel Jesus (85’) dieron la victoria al Barça ante un equipo de Róterdam para el que marcó Sem Steijn (82’). Gabriel Jesus, llegado en el último día del mercado de inicio de temporada hace poco más de una semana, se estrenó así como goleador con su nueva camiseta. El Barça sigue por ahora imparable: en LaLiga es líder, con un pleno de cuatro triunfos. “Controlamos el partido, dominamos y es fantástico verlo. Es nuestro estilo y cómo queremos jugar”, celebró el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

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¿Cuáles fueron los resultados más destacados de la jornada?

En el resto de partidos destacó el gran juego del bosnio Ermedin Demirovic, que con un triplete en los primeros 32 minutos de partido dio el triunfo al Stuttgart contra el Viking noruego (3-1). Demirovic comparte así el liderato de la tabla de máximos anotadores con Ferran Torres, ambos igualados a tres dianas. Por su parte, el Sporting de Lisboa dominó 3-1 al Galatasaray, con tantos del mozambiqueño Geny Catamo, el colombiano Luis Suárez (de penal) y el uruguayo Rodrigo Zalazar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El jueves se completa la primera jornada de esta Champions, con seis partidos en los cuales Bayern Munich y Manchester United tienen debuts en principio asequibles contra el Bodo/Glimt noruego y el Sabah azerbaiyano, respectivamente.