¿Qué debe hacer Colombia para que EE. UU. levante la descertificación antidrogas? Estas son las condiciones

La permanencia de Colombia en la lista de países que, según Estados Unidos han “fallado de manera demostrable” en la lucha contra las drogas, no es necesariamente indefinida.

La propia determinación de Washington, que anunció este miércoles que el país sigue con descertificación en lucha antidrogas, deja abierta la posibilidad de que el país sea retirado de esa categoría en la evaluación de 2027, pero condiciona esa decisión a resultados concretos durante los siguientes 12 meses.

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien lleva más de un mes en el cargo, tendrá así dos objetivos centrales frente a Washington: avanzar en una erradicación agresiva de los cultivos de coca y conseguir el desmantelamiento efectivo de las estructuras narcoterroristas.

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El mensaje de la Casa Blanca es que, si Colombia demuestra avances en esos dos frentes, el estatus podría ser reconsiderado el próximo año. La decisión estadounidense se produce por segundo año consecutivo.

Colombia fue incluida nuevamente entre los países que, a juicio de Washington, incumplieron sus compromisos internacionales de lucha contra los narcóticos.

En la determinación anterior, emitida en septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump ya había utilizado por primera vez en casi tres décadas la categoría “fallado de manera demostrable” para Colombia y había atribuido buena parte de la responsabilidad política a la administración de Gustavo Petro.

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Ahora, sin embargo, el escenario político es distinto. La Casa Blanca separa el desempeño del gobierno anterior de las expectativas que deposita en la nueva administración.

En su pronunciamiento este miércoles, el presidente Donald Trump así lo dejó ver: “El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo De la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”.

El mandatario agregó que Colombia “está preparada para retomar su posición como nuestro principal socio en materia de seguridad en el hemisferio, y las fuerzas armadas, la policía, la fiscalía y los tribunales del país finalmente cuentan con un digno defensor en el presidente de la Espriella”.

Trump, en lo afirmado, dejó entrever que si “Colombia logra avances en la erradicación de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de “fracaso demostrado” del país, que se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado”.

El mensaje de Washington, entonces, es que Colombia puede recuperar su lugar como socio de seguridad de Estados Unidos si el gobierno de De La Espriella convierte sus anuncios contra el narcotráfico en resultados verificables. La administración colombiana ya ha comenzado a presentar cifras en esa dirección.

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La Presidencia reportó que, durante los primeros 36 días de gobierno, la Fuerza Pública había erradicado 1.506 hectáreas de coca, incautado 75.613 kilogramos de droga y firmado 73 extradiciones.

Esos datos hacen parte del balance entregado por el propio Gobierno y serán, entre otros indicadores, parte del contexto en el que se evaluará la evolución de la política antidrogas.

La diferencia entre el anuncio político y el resultado que espera Washington será determinante.

De acuerdo con fuentes consultadas, “no se trata únicamente de aumentar las operaciones militares o las hectáreas erradicadas, sino de demostrar una reducción sostenible de la producción de cocaína y una afectación efectiva de las organizaciones que controlan las economías ilegales”.

El Gobierno de De La Espriella ha planteado precisamente una ofensiva contra las estructuras armadas, sus cabecillas, corredores de movilidad, laboratorios y fuentes de financiación.