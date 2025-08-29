Planes en Medellín: conciertos, exposiciones y obras de teatro imperdibles para el fin de semana del 29 de agosto

Llega el fin de semana, lo que para muchos significa ponerse en la tarea de buscar planes para los próximos días. El 29, 30 y 31 de agosto, habrá una variada oferta de actividades culturales que personas de todos los gustos y edades podrán disfrutar en Medellín. Desde conciertos hasta obras de teatro, como es habitual, la ciudad se llena de vida con una programación que invita a salir, explorar y disfrutar del arte y la cultura local.
Este viernes inicia MedaYoung Fest, el festival que en dos días seguidos se tomará el Parque Norte para que los jóvenes de Medellín disfruten de las presentaciones musicales de artistas locales y nacionales. Yeison Jiménez, Natalia París, Rayo y Toby, Granuja, Hamilton, Alheh y Yorghaki y Santiago Motorizado son algunos de los cantantes que se presentarán en el norte de la ciudad.
El evento es gratuito con inscripción previa en este enlace. La Secretaría de la Juventud espera que más de 60.000 hagan parte de este espectáculo.