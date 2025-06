¿Qué se dijeron Lionel Scaloni y Luis Díaz durante el partido? El colombiano contó todo

El partido disputado en la noche del martes en el Más Monumental entre Argentina y Colombia dejó una repartición de puntos para ambas escuadras, un partido peleado hasta el último minuto y varios choques fuertes entre cafeteros y albicelestes.

Lionel Messi contra James Rodríguez en el partido, Richard Ríos contra Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul contra Amaranto Perea al final del partido fueron algunos de ellos. Sin embargo, en la cancha también hubo un cruce que tuvo como protagonistas a dos personajes que suelen estar alejados de las polémicas.

Lea también: Videos | ¿Qué fue lo que pasó al final del partido de Argentina vs. Colombia que hubo tanta pelea?

Se trata del director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni y el delantero del Liverpool y figura de la Selección Colombia, Luis Díaz. Los dos tuvieron un momento que ha sido muy comentado. Ocurrió cuando Thiago Almada convertía el 1-1 y salvaba en ese momento a Argentina de una derrota ante los colombianos.

Aunque por las cámaras parecía un reclamo del estratega argentino, Lucho aclaró en zona mixta lo que le dijo el técnico rival en ese instante. “El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada que tuvo el compañero en el piso y el árbitro no pitó. Él me dijo que el jugador de nosotros no podía tirarse en esos momentos del partido”, detalló.