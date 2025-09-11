¿Qué pasó? Investigan extraña muerte de mujer en motel de La Estrella

3 y 4
Temas recomendados
En las áreas donde tendrá lugar el evento cultural se dispondrá de agentes de tránsito, para acompañar las actividades, garantizar la seguridad de los usuarios viales y orientar a quienes transiten por sectores aledaños a los cierres.
El nombramiento de un ministro de Igualdad provocó un debate sobre los alcances y los logros de la ley de cuotas de género.
El anuncio se produce horas después de que Plural Comunicaciones, operador del canal, denunciara un “patrón de persecución” por parte del Gobierno y de entidades como la SIC y el Ministerio TIC.
El debate quedó suspendido tras una recusación contra el magistrado ponente Álvaro Hernán Prada, lo que prolonga la incertidumbre sobre un proceso que podría extenderse hasta 2026.
