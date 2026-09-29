¿Quién es Euclides Torres, el financiador de eventos políticos de Petro que se quedó sin visa?

El nombre de Euclides Torres volvió a sonar en la agenda pública después de que Estados Unidos le retiró la visa. Esto, como parte de una política de restricciones para ciudadanos extranjeros que, según el Departamento de Estado, estarían involucrados en acciones de corrupción o narcotráfico que socaven a gobiernos elegidos democráticamente. Pero, ¿quién es Euclides Torres?
El empresario fue megacontratista del gobierno de Gustavo Petro y lidera uno de los clanes políticos más poderosos del Caribe. En un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, el hijo del entonces presidente, Nicolás Petro Burgos, señaló que Torres habría financiado actividades de la campaña presidencial.
Entre ellas, una con una enorme tarima en forma de “P” en Barranquilla, que en su momento se hizo viral. “En parte lo financió Euclides Torres (...) fue para el tema de tarimas, publicidad, desconozco los detalles”, dijo. Petro Burgos también lo ha descrito como alguien con “intereses en sectores como transporte y energía”.
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Por su parte, Torres ha negado que haya dado plata. En 2024, en una sesión ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el megacontratista dijo “nunca aporté dinero a la campaña Petro. Solo apoyé con aspectos logísticos”.
En ese mismo encuentro, negó que él y o su familia hagan parte del denominado “clan Torres”, señalando que es un calificativo “malintencionado y peyorativo”.