Gobierno levanta racionamiento de gas natural tras superar falla en regasificadora de Cartagena

El Ministerio de Minas y Energía informó que el racionamiento programado de gas natural finalizó a las 11:59 p. m. del 29 de septiembre de 2026, luego de que culminaran los trabajos correctivos en la infraestructura de regasificación de gas natural licuado (GNL) de SPEC LNG, ubicada en Cartagena. En contexto: Regasificadora de Cartagena sufre “imprevisto” y MinMinas declara racionamiento de gas natural Con la finalización de las labores, se recuperó la totalidad de la capacidad de regasificación de la terminal, equivalente a 475 millones de pies cúbicos diarios (MPCD). Esta capacidad permite normalizar las condiciones para atender la demanda contratada con gas importado. La contingencia había llevado al Gobierno a establecer un racionamiento programado ante una condición técnica que redujo temporalmente la capacidad de entrega de gas importado de la infraestructura de SPEC LNG. La medida fue declarada el 25 de septiembre y contempló la priorización de los usuarios esenciales. Entérese: Gas importado marca récord en Colombia, ya cubre el 32 % del mercado: así impacta el bolsillo

Hogares, hospitales y colegios tuvieron prioridad

Durante la contingencia, el Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de Operaciones de Gas Natural (CNO Gas) y los diferentes agentes del sector realizaron seguimiento permanente a las condiciones del sistema. El objetivo fue administrar temporalmente la disponibilidad de gas y evitar afectaciones sobre los usuarios prioritarios. De acuerdo con el Ministerio, se logró atender el 100% de la demanda esencial, que incluye hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios considerados prioritarios. La estrategia también estableció un orden de atención para administrar el gas disponible. Las medidas buscaban proteger la continuidad de los servicios fundamentales mientras se adelantaban las labores de inspección y corrección en la infraestructura afectada. Puede leer: Colombia perdió casi un tercio de su producción minera en una década Las disposiciones fueron adoptadas mediante la Resolución 40524 de 2026 y la Circular 40048 de 2026, instrumentos que permitieron gestionar de manera temporal la disponibilidad del combustible, priorizar la demanda esencial y reducir los efectos de la contingencia sobre los demás usuarios del sistema.

Gobierno plantea reactivar exploración y producción de hidrocarburos

Superada la contingencia, el Gobierno Nacional señaló que trabaja en medidas para fortalecer la seguridad y confiabilidad del abastecimiento de gas natural en el país. Entre las iniciativas planteadas está la reactivación de la exploración y producción de hidrocarburos, mediante mecanismos como el recobro mejorado de hidrocarburos (EOR), la evaluación de yacimientos no convencionales (YNC), el desarrollo de proyectos costa afuera (offshore) y la asignación de nuevos contratos de exploración y producción (E&P) en áreas con potencial. Según el Ministerio, las recientes contingencias muestran la importancia de fortalecer la oferta nacional de hidrocarburos para recuperar la soberanía energética y garantizar el abastecimiento del país. La cartera aseguró que continuará monitoreando las condiciones de suministro y trabajando con los agentes del sector para mantener la seguridad y confiabilidad del servicio de gas natural en todo el territorio nacional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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