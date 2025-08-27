Oblivion’s Mighty Trash llevó al rap colombiano a Colors, un plataforma mundial

Al lado de Eladio Carrión, Billie Eilish, Clipse, Feid, Jacob Collier, Doechii, Joey Bada$$ y muchos más, se escribe también el nombre de Oblivion’s Mighty Trash, el rapero envigadeño que esta semana se estrenó en ColorsxStudio, la plataforma musical alemana que busca exhibir los talentos del mundo y que tiene como sello distintivo presentar a los artistas en escenarios minimalistas –un fondo plano, de un solo color y un micrófono– para que su música se escuche sin distracciones.
Le puede interesar: Isaac S.A: “Mil oyentes es un tributo a los procesos orgánicos en la música”
Todo parece avanzar rápido en la carrera de Oblivion. Publicó su primera canción, Vibing, hace apenas cinco años, pero su música ha tenido una receptividad enorme que lo ha llevado al Festival Estéreo Picnic, a tocar al lado de Cypress Hill y Alcolirykoz, y de gira por varias ciudades de Europa.
Oblivion parece estar cosechando lo que el rap local lleva tantos años sembrando, y lo hace porque ha logrado lo que pocos, que en eso que dice de sí mismo cuando rapea se encuentran otros, es decir, habla de nosotros, de la vida, de su tiempo.
A propósito del lanzamiento de Nazario, la canción que presentó en Colors, y que es el primer adelanto de su próximo disco, EL COLOMBIANO habló con él.