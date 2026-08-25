Reconstrucción tras el terremoto impulsará al sector constructor: más de 200.000 viviendas deberán ser construidas o reparadas

En la apertura de Expocamacol, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, presentó en Medellín un balance del sector de la construcción y de las condiciones en las que enfrenta la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Según el dirigente gremial, el sector llega a esta emergencia después de sobrevivir a los últimos cuatro años, marcados por la caída de las ventas, las iniciaciones de vivienda y la rentabilidad empresarial. Puede leer: Vivienda VIS completa 39 meses de caída: iniciaciones bajaron 16% anual

Construcción acumula 34 meses de caída en las iniciaciones

Herrera señaló que, después de casi dos décadas de crecimiento continuo —interrumpido solo por la pandemia de 2020—, el mercado de vivienda comenzó a deteriorarse desde el segundo semestre de 2022.

A su juicio, este comportamiento respondió tanto al deterioro de las condiciones macroeconómicas, marcado por una mayor inflación y una desaceleración de la producción, como a los cambios y al desmonte gradual de algunas políticas de vivienda. “Durante 24 meses consecutivos, las ventas de vivienda registraron caídas sucesivas, una situación que terminó trasladándose a la actividad constructora. Las iniciaciones completan actualmente 34 meses de contracción y se encuentran en uno de sus niveles más bajos de los últimos 14 o 15 años, con menos de 110.000 unidades iniciadas en el último año”, indicó. Entérese: Seguros ya reciben 36.415 reclamaciones por la tragedia y estiman siniestros por $1,2 billones

Más de 400 empresas dejaron de desarrollar vivienda

La crisis también tuvo consecuencias sobre el tejido empresarial del sector. De acuerdo con las cifras presentadas por Herrera, más de 400 empresas que desarrollaban vivienda dejaron de operar en los últimos cuatro años. A esto se suma el deterioro de la rentabilidad. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades citadas por el dirigente gremial, el 51% de las empresas de construcción de edificaciones residenciales tiene márgenes inferiores al 2,5%. Si se amplía el rango, el 63% de las compañías registra márgenes que no superan el 5%. “Hoy somos menos, con márgenes menores, con una actividad estancada y con un escenario de costos muy empinado”, señaló Herrera. Esta situación, dijo, debe ser tenida en cuenta al momento de convocar al sector privado para participar en la reconstrucción. “Camacol está dispuesto a contribuir, pero el alcance de esa participación dependerá de las capacidades y condiciones de cada empresa”, anotó el líder gremial. Le interesa: Con casi 100 toneladas de materiales comienzan a arreglar viviendas afectadas por el terremoto en Antioquia

Costos de construcción aumentaron por encima de la tendencia histórica

Otro de los problemas que enfrenta la industria es el aumento de los costos de producción de vivienda. Según la presentación de Camacol, si los costos hubieran mantenido desde 2014 la tendencia histórica, el incremento acumulado habría sido de aproximadamente 46%. Sin embargo, los costos actuales están cerca del doble de esa trayectoria. La presión se aceleró especialmente desde el segundo semestre de 2022. Uno de los principales factores señalados es el salario mínimo, debido a que la construcción es intensiva en mano de obra. Herrera también llamó la atención sobre el comportamiento de los precios de algunos insumos y sobre las políticas arancelarias y comerciales que han afectado los costos de producción. Mencionó particularmente el caso del acero y señaló que algunas decisiones relacionadas con la transición energética también han terminado generando mayores costos para empresas productoras de materiales en Colombia. Por esta razón, insistió en revisar el régimen arancelario de determinadas partidas que tienen un impacto directo sobre los costos de construcción. Vea también: ¿Tras el terremoto, debería o no cambiar la forma de construir en Colombia?

Reconstrucción puede impulsar la actividad constructora

Más allá de la magnitud de la tragedia, Herrera considera que el proceso de reconstrucción puede abrir un espacio para recuperar la actividad del sector. “La reconstrucción va a requerir recursos e inversión, y va a permitir recuperar el norte de la construcción en Colombia y de los empresarios”, explicó. Sin embargo, advirtió que esta reactivación del sector no puede plantearse únicamente desde Bogotá. El presidente de Camacol señaló que los empresarios de las regiones son quienes conocen de primera mano las condiciones de sus territorios y las particularidades para desarrollar proyectos en cada zona. En ese sentido, espera que la reconstrucción también sirva para trabajar con el Gobierno Nacional en políticas que permitan recuperar la capacidad de producción de vivienda en el país. Más noticias: Grupo Argos alista construcción de viviendas sismorresistentes que se construyen en tres semanas El reto, según Herrera, es significativo: más de 30.000 viviendas deberán ser reconstruidas y más de 170.000 tendrán que ser reparadas. “A partir de la invitación del presidente Abelardo de la Espriella, aquí estamos listos para reconstruir a Colombia”, afirmó.

Camacol plantea subsidios, crédito y suelo para la reconstrucción

Por otro lado, Herrera anunció un plan de reconstrucción que será presentado al Gobierno Nacional. Este combina subsidios diferenciados, crédito, habilitación de suelo, reducción de costos y participación del sector privado para atender a los hogares afectados por el sismo. El gremio propone flexibilizar y ampliar los subsidios de vivienda para que cada hogar reciba una solución acorde con sus ingresos y el nivel de afectación: reparación, reforzamiento, reconstrucción o reasentamiento. También plantea revisar las restricciones que impiden que hogares que ya recibieron subsidios puedan acceder nuevamente a estas ayudas. La propuesta contempla, además, habilitar rápidamente suelo para reasentamientos y alojamientos transitorios, así como agilizar licencias urbanísticas, procesos de construcción y demolición, y modificaciones a los planes de ordenamiento territorial.

Banco de materiales y más de 4.000 viviendas disponibles