Camine conmigo: Betulia–Concordia, recorriendo el balcón del Suroeste para recordar quiénes somos

Hay caminos que no se recorren solo con los pies. Hay rutas que se caminan con la respiración, con la memoria, con la historia que quedó impresa en la tierra. La travesía entre Betulia y Concordia, en el corazón del suroeste antioqueño, es una de ellas: una línea invisible que une pueblos cafeteros, montañas antiguas y cuerpos dispuestos a escuchar lo que la montaña todavía tiene por decir.
Son 12 horas aproximadas de caminata, cerca de 25 kilómetros, con un desnivel que no da tregua y una exigencia física catalogada en nivel 5, alto extremo. Pero reducirla a cifras sería injusto. Esta no es solo una ruta de trekking: es un corredor cultural, un homenaje al camino ancestral, a las muladas, a la identidad arriera y cafetera que durante décadas sostuvo la vida en estas montañas.
