Recuperaron los cuerpos de las cuatro médicas que perdieron la vida en el accidente en Chocó

La Fuerza Aeroespacial Colombiana recuperó los cuerpos sin vida de las cuatro profesionales de la salud que perdieron la vida en el accidente aéreo que se produjo el pasado domingo 13 de agosto en las zonas boscosas del Chocó. Estos restos serán trasladados a Bogotá para las respectivas labores forenses.
Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, quien a través de sus redes sociales publicó: “Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto. El cuerpo del piloto no pude ser recuperado hoy, pero se hará mañana sin falta”.