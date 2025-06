Reforma laboral pondría a pagar a las pequeñas empresas tres nóminas adicionales

“Hemos decidido que, teniendo en cuenta que el Senado ha acogido más del 85 % del texto que conciliamos durante más de dos años, y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, nos vamos a acoger al texto de Senado. Ese texto mejora además algunos de los puntos de la reforma. Esta reforma no es regresiva, sino progresiva”, dijo, entre tanto, María Fernanda Carrascal.

“En mi caso particular no estamos de acuerdo con esta reforma. Sabemos que esta iniciativa va a generar más desempleo y, sobre todo, más informalidad . Asumimos este papel solo con una condición: que se aprobara el texto tal como salió de Senado. Si los representantes a la Cámara se vuelven irracionables serán ellos quienes, con el Gobierno, hundirán la reforma laboral”, declaró Carlos Abraham Jiménez.

En el entre tanto, los gremios económicos no están a gusto con la reforma. Acopi, representativo de las mipymes, proyecta un golpe equivalente al pago entre 1 y 3 nóminas salariales para las micro y pequeñas compañías.

Las compañías que no cumplan con ello están en la obligación de pagar al Sena una cuota mensual que se conoce como tasa de monetización, en otras palabras, una especie de multa.

Su argumento se soporta en que los practicantes son personas que van a aprender, y dada esa condición no tienen la función de aumentar la productividad de las compañías. Bajo su óptica, llegan a “extraer conocimiento de las empresas”.}

Para algunos expertos consultados por este medio, las empresas podrían buscar eludir el aumento de costos laborales y elegir pagar la cuota de monetización, que tras la reforma se establecería en $2.134.500, equivalentes a 1,5 salarios mínimos mensuales. Es decir, ligeramente por debajo del valor que costaría contratar un aprendiz.

Incluso, el presidente de Acopi sostuvo que los empresarios afiliados al gremio preferirían pagar la tasa de monetización en vez de contratar a los aprendices. “Lo que está en juego aquí es la estabilidad financiera de las compañías, y nadie puede hacer una empresa para dedicarse a perder plata”.

El profesor e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Iván Jiménez, coincidió con esa idea. Manifestó que contratar un aprendiz no solo implica el pago del salario y las prestaciones, sino otros “costos ciegos” como la dotación, las herramientas de trabajo, y el hecho de tener un tutor para él. “Eso es algo que la reforma no miró. Es decir, es más económico desde todo punto de vista, operativo, desde el costo transaccional, desde la misma operación económica, la monetización. Claro, el aprendiz te genera un valor agregado porque es un aprendiz, pero eso si la empresa lo necesita, si no, pues la compañía monetizará “, señaló Jiménez.

Lo anterior puede traer dos efectos. Uno, que las empresas dejen de contratar aprendices, o dos, el incremento de recursos para el Sena por medio de las cuotas de monetización.