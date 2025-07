“Por la reforma laboral, algunos sectores de Medellín apagarán más temprano”: María José Bernal

“El comercio viene mejorando. Vehículos y motos jalonan muchísimo al sector. Vemos también un comportamiento importante en los empleos de entretenimiento y de turismo. En temas de empleabilidad hay un buen registro, especialmente en el Área Metropolitana, que para mayo tuvo un dato de desempleo de 8,2%. Esta es una muy buena cifra. No es satisfactoria, porque para nosotros no va a ser bueno que tengamos un nivel de informalidad como lo tiene Colombia, pero sí viene mejorando.

“El empresario está aguantando todo lo que puede, porque sería falso decir que no le afecta la incertidumbre política tan grande en el país. Lo que pasa es que acá lo que queda es seguir pedaleando. Vemos consistentemente que va bajando la tasa de interés, que van bajando los niveles de inflación y que, por supuesto, hay una oportunidad para que se reactive mucho más la economía. Los carros, por ejemplo, que mueven tantos empleos y son responsables de gran parte de estos indicadores positivos que vemos, no funcionan con una tasa de interés alta. Ahora bien, obviamente que hay incertidumbre política, pero creo que los empresarios tienen esperanza de que el país va a salir adelante y eso se ve”.

“Son varias aristas las que tiene la reforma laboral, pero hay una que afecta muchísimo al comercio y es la de los recargos nocturnos, festivos y dominicales. Indiscutiblemente, eso va a sacrificar empleos, porque la reforma no me garantiza que yo tenga más ventas en ningún momento. Pero me suben los costos en un país en el que ya es bastante costoso generar empleo formal y tener empresa porque hay muchos impuestos a las empresas. Me suben aún más los costos, no me garantiza nada.

“Claro, se va a apagar más temprano, y eso ya lo empezamos a ver. A nivel personal, fui a un establecimiento comercial que frecuento y ya me notificaron: ‘Mire, señora, vamos a cerrar a las 7:00 de la noche entre semana, ya no a las 8:00, y no vamos a abrir ni domingos ni festivos para que entonces cuadre cuándo va a venir, pero no en esos horarios’. Y estoy segura de que, como ese hay muchos otros comerciantes que no han tomado todavía la decisión, pero están meditando muy bien cómo van a reorganizar sus empresas, porque esto no garantiza más ventas, ya es bien costoso generar empleo formal en Colombia, y esto es un costo más.

Paradójico, sí, porque en un mundo en el que se habla de ciudades 24 horas, de jóvenes que ni siquiera quieren tener horarios y no trabajar por resultados, que no diferencian entre el día y la noche, nosotros acá con esta reforma nos estamos devolviendo décadas, y le estamos no solo cerrando esa puerta a los jóvenes, sino especialmente a las personas de menores recursos y menor educación, que más fácilmente van a migrar a la informalidad y al desempleo.

Esos, al final, son los más perjudicados. Yo quiero que por un momento pensemos en las entidades de salud, en las empresas de transportes que trabajan 24, 22 horas al día, lo sé porque las tenemos afiliadas y hemos conversado con ellas; o las empresas de entretenimiento, de eventos, las entidades educativas que dan clases de noche por facilidad de algunos estudiantes que generalmente tienen que trabajar y estudiar, las empresas de vigilancia y seguridad privada, los centros comerciales, los de salud, es importantísimo, son servicios vitales, más que solo la industria que por supuesto se va a ver afectada”.

