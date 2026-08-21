¿Habrá decisión sobre la reforma pensional? La Corte vuelve a discutir el caso este 25 de agosto

La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro volverá al centro del debate jurídico el próximo martes 25 de agosto, según dio a conocer Caracol Radio, fecha en la que la Corte Constitucional podría avanzar en una decisión sobre el futuro de la iniciativa que permanece suspendida desde junio de 2025. La discusión será determinante para establecer si el trámite realizado por la Cámara de Representantes logró corregir los vicios de procedimiento que identificó el alto tribunal o si, por el contrario, la reforma deberá regresar nuevamente al Congreso para surtir otra etapa de discusión. Le puede interesar: Corte regresaría la reforma pensional de Petro al Congreso por segunda vez; esto se sabe

Ocho magistrados definirán el futuro de la reforma pensional

La Sala Plena encargada de estudiar el caso estará integrada por ocho magistrados, luego de las recusaciones contra dos integrantes de la Corte y de la incorporación del conjuez Carlos Pablo Márquez. Uno de los escenarios que podría surgir durante la votación es un empate de cuatro votos contra cuatro. De ocurrir, la Corte tendría que designar a un nuevo conjuez, lo que prolongaría nuevamente el proceso. El procedimiento contempla hasta 15 días para que el conjuez designado acepte el nombramiento. Si no lo hace, deberá realizarse un nuevo sorteo, con un plazo adicional de hasta 15 días. Una vez aceptado el encargo, el nuevo conjuez tendría cerca de un mes para revisar el expediente antes de que la Sala Plena sea convocada nuevamente para tomar una decisión. Por eso, el escenario más favorable para una definición rápida sería que la Corte adopte una decisión de fondo durante la sesión prevista para el 25 de agosto. Lea más: Terminó la ventana de oportunidad: 166.000 trabajadores se trasladaron de régimen pensional

La Cámara deberá convencer a la Corte de que corrigió el trámite

El principal punto que deberá resolver el alto tribunal es si la Cámara de Representantes corrigió la irregularidad que llevó a suspender la reforma. El expediente llegó a la Corte Constitucional tras una demanda presentada por la entonces senadora Paloma Valencia, quien cuestionó la forma en que fue aprobado el proyecto en la Cámara. En junio de 2024, la Cámara aprobó el texto que ya había recibido el aval del Senado sin realizar una nueva discusión de su contenido. Posteriormente, la Corte consideró que existía un problema en el procedimiento legislativo, pero abrió la puerta para que el Congreso pudiera subsanarlo. Como consecuencia, la Cámara volvió a debatir el proyecto en junio de 2025, durante sesiones extraordinarias. En esa oportunidad, los representantes discutieron nuevamente el texto, votaron la iniciativa y presentaron nuevas proposiciones. Sin embargo, el análisis sobre si esa irregularidad quedó efectivamente corregida no avanzó hacia un fallo definitivo durante los meses posteriores.

Cambios en el expediente aplazaron la decisión de la Corte

La demora en el proceso ha estado relacionada con varios cambios dentro de la Corte Constitucional. El expediente pasó por ajustes en la magistratura encargada de preparar la propuesta de decisión y también enfrentó impedimentos y recusaciones que modificaron la integración de la Sala que debía resolver el caso. Posteriormente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez se apartó del estudio del expediente y el proceso quedó en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses, actual presidenta de la Corte Constitucional, quien recientemente presentó un proyecto de auto relacionado con el trámite. La sesión del 25 de agosto será, por tanto, una nueva oportunidad para que el alto tribunal determine si la discusión realizada en 2025 corrigió los cuestionamientos identificados previamente o si la reforma deberá regresar otra vez a la Cámara de Representantes. Conozca también: Última semana para trasladarse de régimen pensional: así puede aprovechar la ventana de oportunidad

¿Qué pasa con la reforma pensional mientras no haya decisión?

Mientras la Corte Constitucional no adopte una decisión definitiva, la reforma pensional continúa suspendida. Esto significa que el nuevo modelo pensional impulsado por el Gobierno no ha podido entrar en funcionamiento y el sistema continúa operando bajo las disposiciones de la Ley 100 de 1993. La decisión que tome la Corte será determinante para establecer si la reforma puede avanzar hacia su aplicación o si deberá superar nuevos obstáculos en el Congreso y, eventualmente, regresar otra vez al control del alto tribunal. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: