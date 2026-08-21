¿Habrá decisión sobre la reforma pensional? La Corte vuelve a discutir el caso este 25 de agosto

La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro volverá al centro del debate jurídico el próximo martes 25 de agosto, según dio a conocer Caracol Radio, fecha en la que la Corte Constitucional podría avanzar en una decisión sobre el futuro de la iniciativa que permanece suspendida desde junio de 2025.
La discusión será determinante para establecer si el trámite realizado por la Cámara de Representantes logró corregir los vicios de procedimiento que identificó el alto tribunal o si, por el contrario, la reforma deberá regresar nuevamente al Congreso para surtir otra etapa de discusión.
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