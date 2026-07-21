Terminó la ventana de oportunidad: 166.000 trabajadores se trasladaron de régimen pensional

Más de 166.000 trabajadores lograron cambiar de régimen pensional gracias a la Ventana de Oportunidad de Traslado. El mecanismo excepcional estuvo vigente durante dos años y permitió a miles de afiliados trasladarse entre Colpensiones y un fondo privado, según su conveniencia. La posibilidad fue contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), finalizó el pasado 16 de julio, luego de convertirse en una alternativa para personas que, bajo las reglas tradicionales de la Ley 100 de 1993, ya no podían realizar este cambio. Jenny Aguirre, vicepresidente de Operaciones de Asofondos, sostuvo que “este mecanismo se incluyó en la reforma del actual gobierno para que más de un millón de trabajadores, que bajo la Ley 100 no podían trasladarse, lo lograran por esta vía”. De acuerdo con un reporte preliminar de Asofondos, durante los dos años de funcionamiento del mecanismo se realizaron más de 237.000 procesos de doble asesoría, requisito diseñado para que los trabajadores recibieran información sobre las implicaciones de permanecer o cambiar de régimen antes de tomar una decisión. La entidad indicó que, en promedio, cada mes se recibieron más de 7.000 solicitudes de traslado entre los diferentes regímenes pensionales.

No obstante, aclaró que estas cifras corresponden a los registros consolidados hasta el cierre de la ventana y no incluyen las solicitudes radicadas a través de canales físicos y electrónicos habilitados por las administradoras durante los últimos días del proceso. Por esa razón, el número definitivo de traslados será superior cuando finalice la consolidación de toda la información.

¿Hacia dónde se trasladó la mayoría de los afiliados?

Según el balance presentado por Asofondos, la mayoría de los traslados se realizaron hacia Colpensiones. Sin embargo, el gremio reiteró su posición de que esa entidad pública solo resulta más conveniente para un grupo reducido de afiliados con mayores ingresos. “Desde Asofondos fuimos reiterativos en señalar que la evidencia muestra que a 9 de cada 10 trabajadores les conviene más un fondo privado, bien sea porque es más fácil pensionarse ahí y con el mismo monto o porque, si no logra requisitos, le devolverán más plata que en Colpensiones”, dijo Aguirre. La directiva agregó que la Ventana permitió que miles de personas tomaran una decisión informada sobre su futuro pensional, mediante un proceso gratuito y sin necesidad de intermediarios. “Fue un mecanismo útil para garantizar información fundamental que permitió a miles decidir sobre su futuro pensional”, señaló.

¿Qué hizo Asofondos para promover el mecanismo?

Durante los dos años de vigencia de la medida, Asofondos y las administradoras de fondos de pensiones Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia fortalecieron sus equipos de atención, implementaron herramientas tecnológicas y desarrollaron campañas de información para dar a conocer la existencia de la ventana de traslado. El gremio recordó que la vigencia de este beneficio se mantuvo debido a la decisión de la Corte Constitucional de conservar temporalmente el artículo que creó este mecanismo mientras continúa el estudio de la Ley 2381 de 2024. Como parte de la estrategia de divulgación, Asofondos reportó más de 2.000 registros en medios de comunicación con participación de sus voceros o de las AFP, además de 3.873 publicaciones en diferentes canales para informar sobre el cierre del plazo y la importancia de realizar el trámite antes de su vencimiento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Paralelamente, las administradoras priorizaron el contacto con aquellos afiliados que, según la información disponible, podían beneficiarse de evaluar un cambio de régimen, invitándolos a acceder al proceso de doble asesoría.

¿Qué pasará ahora con los traslados pensionales?

Con el cierre de la Ventana de Oportunidad de Traslado, los cambios de régimen continuarán realizándose bajo las reglas establecidas en la Ley 100 de 1993. Esto significa que únicamente podrán trasladarse quienes estén a más de diez años de cumplir la edad de pensión, es decir, mujeres menores de 47 años y hombres menores de 52 años, como ha ocurrido desde la creación del sistema pensional hace más de tres décadas. Entérese: Este jueves 16 de julio se termina el plazo para solicitar el traslado pensional: aquí los detalles

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