Proyecto de reforma tributaria vuelve a debate en el Congreso

La iniciativa del gobierno de Gustavo Petro pretende recaudar más de $16 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026.

  • Con presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reanudó en el Congreso el debate del proyecto de reforma tributaria. FOTO tomada de YouTube
El Colombiano
hace 14 minutos
Con retraso de más de una hora, las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara retomaron esta la tarde las discusiones sobre el proyecto de reforma tributaria del Gobierno Nacional.

La iniciativa, que contiene más de 90 artículos, pretende recaudar $16,3 billones, recursos necesarios para financiar el Presupuesto General de la Nación para el año que viene, aprobado por $546,9 billones.

Los debates celebrados a finales de noviembre y comienzos de este mes de diciembre fueron levantados, luego de que los integrantes de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes rompieran el quorum impidiendo que avanzaran las votaciones de la iniciativa.

Las ponencias presentadas para negar y archivar el proyecto no prosperaron, por lo que la discusión está estancada en las votaciones de la ponencia positiva que tendría mayorías en las Comisiones Económicas de la Cámara, pero no en las del Senado.

En la sesión hace presencia el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y en los minutos iniciales se aprobó el orden del día.

Noticia en desarrollo...

