René Higuita habla sobre predio en El Poblado que perdió en extinción de dominio: “Fui víctima de un engaño”

El exarquero de la Selección Colombia y de Atlético Nacional, René Higuita, habló sobre la pérdida de un predio ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín, el cual entró a un proceso de extinción de dominio por orden de un juez tras comprobarse un nexo de la propiedad con el Cartel de Medellín.

Según las autoridades, ese predio fue comprado inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien inicialmente actuó como testaferro de Gerardo “Kiko” Moncada y William Moncada, quienes fueron identificados como socios principales del Cartel de Medellín. La Fiscalía presentó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín testimonios, documentos y dictámenes periciales que al parecer ocultaban la verdadera procedencia del bien.

Esas pruebas presentadas por el ente acusador fueron claves para la justicia, que dictaminó que esa propiedad fue adquirida inicialmente con dineros producto del narcotráfico y posteriormente hizo parte de un esquema de testaferrato para ocultar su origen ilícito, razón por la cual se decretó la extinción de dominio.

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Sobre eso, Higuita habló a través de un comunicado en sus redes sociales donde sostuvo que “la propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre con buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo”.

El recordado guardameta de Colombia aclaró que esa propiedad se hizo mediante un intercambio o lo que se conoce como una permuta, en donde entregó dos apartamentos, siendo uno de ellos un reconocimiento que había recibido como mejor jugador del año.

Higuita subrayó que desconocía por completo que ese predio en El Poblado había pertenecido a un testaferro del Cartel de Medellín. “Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, reiteró.

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El exarquero, autor del escorpión, enfatizó en que no ha sido “condenado ni investigado por la comisión de ningún delito relacionado en este caso” y que inclusive el juez reconoce su condición “de tercero de buena fe”.

Asimismo, René Higuita dejó claro que respeta las decisiones de la justicia, pero anunció que ejercerá su derecho a la apelación, esperando que su “actuación de buena fe sea plenamente valorada dentro del proceso”.