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René Higuita habla sobre predio en El Poblado que perdió en extinción de dominio: “Fui víctima de un engaño”

La gloria del arco colombiano sostuvo que la propiedad fue adquirida de forma legal y anunció medidas sobre la decisión en contra de la propiedad.

  • El recordado portero René Higuita habló sobre su predio en El Poblado que perdió por extinción de dominio. Fotos: Getty Images y @higuitarene1
    El recordado portero René Higuita habló sobre su predio en El Poblado que perdió por extinción de dominio. Fotos: Getty Images y @higuitarene1
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

08 de julio de 2026
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El exarquero de la Selección Colombia y de Atlético Nacional, René Higuita, habló sobre la pérdida de un predio ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín, el cual entró a un proceso de extinción de dominio por orden de un juez tras comprobarse un nexo de la propiedad con el Cartel de Medellín.

Según las autoridades, ese predio fue comprado inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien inicialmente actuó como testaferro de Gerardo “Kiko” Moncada y William Moncada, quienes fueron identificados como socios principales del Cartel de Medellín. La Fiscalía presentó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín testimonios, documentos y dictámenes periciales que al parecer ocultaban la verdadera procedencia del bien.

Esas pruebas presentadas por el ente acusador fueron claves para la justicia, que dictaminó que esa propiedad fue adquirida inicialmente con dineros producto del narcotráfico y posteriormente hizo parte de un esquema de testaferrato para ocultar su origen ilícito, razón por la cual se decretó la extinción de dominio.

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Sobre eso, Higuita habló a través de un comunicado en sus redes sociales donde sostuvo que “la propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre con buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo”.

El recordado guardameta de Colombia aclaró que esa propiedad se hizo mediante un intercambio o lo que se conoce como una permuta, en donde entregó dos apartamentos, siendo uno de ellos un reconocimiento que había recibido como mejor jugador del año.

Higuita subrayó que desconocía por completo que ese predio en El Poblado había pertenecido a un testaferro del Cartel de Medellín. “Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, reiteró.

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El exarquero, autor del escorpión, enfatizó en que no ha sido “condenado ni investigado por la comisión de ningún delito relacionado en este caso” y que inclusive el juez reconoce su condición “de tercero de buena fe”.

Asimismo, René Higuita dejó claro que respeta las decisiones de la justicia, pero anunció que ejercerá su derecho a la apelación, esperando que su “actuación de buena fe sea plenamente valorada dentro del proceso”.

Este fue el comunicado publicado por el exarquero en sus redes sociales. Foto: Tomada de Instagram @higuitarene1
Este fue el comunicado publicado por el exarquero en sus redes sociales. Foto: Tomada de Instagram @higuitarene1

“Lamento profundamente esta situación, no solo por el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce”, concluyó Higuita en su comunicado, quien reveló que con esta decisión de la justicia serían en realidad tres propiedades perdidas en la misma transacción: la que entra en extinción de dominio y los dos apartamentos que fueron parte del intercambio para conseguir dicho predio.

Sobre esa propiedad, René Higuita le aclaró a EL COLOMBIANO en una entrevista dada en 2023 que dicha casa la disfrutó durante cuatro o cinco años, donde empezó a vivir en 1992. Cuando recibió la demanda por el predio, lo abandonó no por el proceso sino por amenazas en su contra.

Actualmente, el lugar se encuentra en abandono total y solamente es habitado por la maleza y los insectos. Al entrar la propiedad en extinción de dominio, esta queda en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) quien determinará el uso y aprovechamiento del predio.

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Preguntas y respuestas:

¿Por qué la justicia ordenó la extinción de dominio de la propiedad que tuvo René Higuita?
La extinción de dominio fue decretada porque un juez concluyó que el predio había sido adquirido originalmente con recursos provenientes del narcotráfico y que posteriormente hizo parte de un esquema de testaferrato para ocultar su origen ilícito. La decisión se basó en pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas testimonios, documentos y dictámenes periciales.
¿René Higuita está siendo investigado o fue condenado por este caso?
No. Según el comunicado del exarquero, no ha sido condenado ni investigado por ningún delito relacionado con este proceso. Además, afirmó que el juez reconoció su condición de “tercero de buena fe”, aunque esto no impidió que se decretara la extinción de dominio sobre el inmueble.
¿Qué recursos legales puede presentar René Higuita tras la decisión de extinción de dominio?
Higuita anunció que apelará la decisión judicial. Con ese recurso busca que su actuación de buena fe sea valorada dentro del proceso.
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