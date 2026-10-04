¿Tiene un pago pendiente? Prosperidad Social alerta por giros sin cobrar de Renta Ciudadana e IVA

La cuarta entrega de Renta Ciudadana y Devolución del IVA avanza en Antioquia, pero Prosperidad Social hizo un llamado a los hogares que todavía no han reclamado los recursos, pues el plazo para hacerlo vence el 6 de octubre de 2026.
La gerente regional de Prosperidad Social en Antioquia, Ailyn Johana Echeverry Márquez, informó que 27.676 hogares beneficiarios de los dos programas ya recibieron las transferencias correspondientes a este ciclo. Para esta jornada, la entidad destinó $12.246 millones en el departamento.
Los pagos comenzaron el 21 de septiembre y se realizan a través de la red aliada de SuperGIROS y SuRed. El valor de la transferencia puede llegar hasta $500.000, dependiendo de las condiciones y características de cada hogar.
Hasta ahora, los hogares que han hecho efectivo el cobro representan el 65,20% de los participantes en Antioquia.
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