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¿Tiene un pago pendiente? Prosperidad Social alerta por giros sin cobrar de Renta Ciudadana e IVA

Prosperidad Social alertó que miles de hogares en Antioquia aún no cobran Renta Ciudadana y Devolución del IVA antes del cierre del cuarto ciclo.

  • Prosperidad Social alerta hogares aún no cobran hasta $500.000 de los subsidios pendientes. FOTO: DPS.
    Prosperidad Social alerta hogares aún no cobran hasta $500.000 de los subsidios pendientes. FOTO: DPS.
El Colombiano
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hace 15 minutos
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La cuarta entrega de Renta Ciudadana y Devolución del IVA avanza en Antioquia, pero Prosperidad Social hizo un llamado a los hogares que todavía no han reclamado los recursos, pues el plazo para hacerlo vence el 6 de octubre de 2026.

La gerente regional de Prosperidad Social en Antioquia, Ailyn Johana Echeverry Márquez, informó que 27.676 hogares beneficiarios de los dos programas ya recibieron las transferencias correspondientes a este ciclo. Para esta jornada, la entidad destinó $12.246 millones en el departamento.

Los pagos comenzaron el 21 de septiembre y se realizan a través de la red aliada de SuperGIROS y SuRed. El valor de la transferencia puede llegar hasta $500.000, dependiendo de las condiciones y características de cada hogar.

Hasta ahora, los hogares que han hecho efectivo el cobro representan el 65,20% de los participantes en Antioquia.

Lea más: Prosperidad Social mantendrá pagos a damnificados del terremoto: estos son los 4 subsidios cobijados

Estos son los municipios de Antioquia con menos retiros

La preocupación de Prosperidad Social se concentra especialmente en los municipios donde una menor proporción de los beneficiarios ha retirado los recursos.

Olaya registra 0% de retiros, mientras que en Nechí el porcentaje llega al 36 %. En Santa Fe de Antioquia alcanza el 37% y en El Santuario, el 43%.

La entidad pidió a los hogares beneficiarios acercarse a los puntos de pago autorizados antes de que termine el periodo establecido.

Prosperidad Social invita a los beneficiarios a no esperar hasta el último día y a acercarse hoy a los puntos de entrega de la red aliada de SuperGIROS y SuRed.
Prosperidad Social invita a los beneficiarios a no esperar hasta el último día y a acercarse hoy a los puntos de entrega de la red aliada de SuperGIROS y SuRed.

Uno de los aspectos que Prosperidad Social recordó es que estas transferencias no son acumulables para ciclos posteriores. Por esa razón, los hogares que no retiren el dinero dentro del periodo establecido no podrán trasladar ese pago a una próxima entrega.

Los recursos deben reclamarse en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada beneficiario. Además, no están permitidos los cambios de titular, los pagos mediante poderes ni las autorizaciones a terceros.

Puede conocer: Renta Ciudadana: Gobierno inicia cuarto giro de 2026 por $346.342 millones, ¿quiénes reciben el pago?

¿Cómo reclamar el pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Los beneficiarios deben consultar previamente el punto de pago asignado y, cuando la transferencia esté disponible, recibirán una notificación mediante mensaje de texto en el número de celular registrado.

Después deben acudir al operador correspondiente, SuperGIROS o SuRed, y presentar la cédula original para efectuar el cobro.

Prosperidad Social recordó que para recibir estas transferencias no es necesario pagar a terceros ni utilizar intermediarios.

Beneficiarios pueden registrar una cuenta bancaria o billetera digital

Los hogares de Renta Ciudadana y Devolución del IVA que todavía no hayan registrado una cuenta bancaria o billetera digital también pueden realizar este trámite mediante el Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social.

La herramienta permite registrar, consultar y actualizar los datos del producto financiero en el que el beneficiario desea recibir directamente las transferencias monetarias. Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social

El registro de esta información busca facilitar la recepción directa de los recursos, según las opciones habilitadas por la entidad.

Puede conocer: Colombia Mayor amplió el plazo del séptimo ciclo: es es la nueva fecha límite para reclamar el subsidio

Prosperidad Social advierte sobre posibles fraudes

La entidad reiteró que todos sus trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Por eso, recomendó a los beneficiarios consultar únicamente los canales institucionales antes de entregar información personal o financiera.

Los hogares pueden consultar información y realizar trámites a través de Prosperidad Social, además de sus canales oficiales de atención y las gerencias regionales.

También pueden presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones mediante los mecanismos dispuestos por la entidad.

La recomendación se mantiene mientras avanza el cuarto ciclo de pagos: los beneficiarios que aún no han cobrado deben hacerlo antes del 6 de octubre de 2026, fecha establecida para el cierre de esta jornada.

¿Cómo verificar si tiene pagos pendientes de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Para verificar si tiene pagos pendientes de Renta Ciudadana o Devolución del IVA, el beneficiario debe consultar directamente la plataforma oficial de Prosperidad Social y seguir estos pasos:

1. Ingrese al sitio oficial de Devolución del IVA.

2. Seleccione la opción “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”.

3. Digite su número de documento de identidad, sin puntos ni espacios.

4. Complete la validación de seguridad solicitada.

5. Haga clic en “Consultar” para conocer si tiene giros o pagos pendientes por reclamar.

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