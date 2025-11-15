x

“La responsabilidad recae en los grupos armados”: MinDefensa se pronuncia tras críticas por bombardeo en Guaviare

El Gobierno Nacional defendió el operativo contra las disidencias de las Farc en el que fallecieron por lo menos siete menores de edad en Guaviare.

  Aspecto de la zona y los aviones involucrados en el bombardeo en el que murieron siete menores de edad. FOTOS: Cortesía Ministerio de Defensa Nacional
El Colombiano
hace 29 minutos
bookmark

El ministerio de Defensa se refirió este sábado a la fuerte controversia que se generó por cuenta de un bombardeo en el que murieron siete menores de edad en el municipio de Calamar, Guaviare.

A través de un comunicado, esa cartera defendió sus protocolos para atacar a los grupos armados y entregó su versión sobre lo ocurrido el pasado 10 de noviembre.

Le puede interesar: Petro justifica la muerte de 7 menores en bombardeos en Guaviare: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”

En su pronunciamiento, el ministerio arrancó señalando que el operativo ordenado en contra de las disidencias de las Farc, al mando en ese departamento de alias Iván Mordisco, se produjo en medio de un esfuerzo de largo aliento para menguar a esa estructura ilegal.

La entidad señaló que el apoyo aéreo ordenado obedeció a la necesidad de proteger a un grupo de 20 militares que estaba cerca de un amplio contingente de ilegales y que estaba en riesgo de ser interceptado.

La decisión, enfatizó la institución, habría estado apoyada por información de inteligencia, que advertía de un riesgo extremo para la Fuerza Pública.

Lea también: Medicina Legal aclara que son siete los menores fallecidos en bombardeo del Ejército en el Guaviare

“Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la Fuerza Pública”, expresó el ministerio.

Además de proteger a los soldados, la dependencia anotó que la incursiva tenía el fin de dar con varios cabecillas como Alias Pescado —hombre de confianza de Mordisco— y alias Jimmy Martínez, cabecilla de la estructura Criminal Primera.

“De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare”, argumentó.

Siga leyendo: Trágico: en 151% aumentó el reclutamiento de niños y niñas en Colombia en 2024

En su defensa, el ministerio argumentó que prueba de la peligrosidad de la estructura bombardeada fue el “abundante material guerra” que posteriormente se incautó, compuesto por al menos seis ametralladoras, 24 fusiles, tres morteros, más de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal, entre otros.

En medio de ese contexto, el ente señaló que luego del bombardeo se calculó un total de 26 integrantes de esa estructura neutralizados, cuyos restos mortales fueron entregados a Medicina Legal para las labores de identificación.

Fue precisamente ese instituto el que confirmó este fin de semana que de los 20 cuerpos que ya lograron ser identificados, gracias a sus registros dentales y dactiloscópicos, se encontró que siete ellos eran adolescentes.

En las operaciones posteriores al ataque, el ministerio añadió que fueron encontrados otros tres adolescentes y se atendió médicamente a otro integrante herido.

El Gobierno Nacional añadió que la responsabilidad de que esos menores estuvieran en el lugar de los hechos recaía sobre el grupo armado y no sobre la Fuerza Pública.

“Reiteramos que la responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez”, dijo el ministerio, argumentando además que en el último periodo de gobierno la Fuerza Pública habría rescatado a por lo menos 2.411 menores de edad reclutados, 1.518 de ellos en operaciones militares.

