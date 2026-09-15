Reunión de embajadora Araújo con Trump en la Casa Blanca ratifica giro de la relación entre Colombia y EE. UU.

Son varios los hechos que, en conjunto, marcan el nuevo tono de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Mientras el Gobierno está a la expectativa de si será certificado en la lucha contra las drogas, ayer se conoció que EE. UU. movió recursos que inicialmente estaban destinados a Europa y Medio Oriente hacia países de América Latina, entre ellos, Colombia.
Le puede interesar: EE. UU. redestina US$52 millones de ayuda militar de Europa a Colombia y otros países; hoy define certificación antidrogas
El anuncio lo hizo el mismo día en que la nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para presentarle sus cartas credenciales; esto es un documento firmado por el presidente De la Espriella que la certifica como su representante ante ese país.
Entre esas señales de mejor relación, estuvo el anuncio que hizo ayer el Departamento de Estado al Congreso de ese país: US$52 millones (unos 161.109 millones de pesos), inicialmente destinados a financiación militar extranjera para Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, serían ahora dirigidos a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.
Según explicó la dependencia liderada por Marco Rubio —quien hizo una gira por Latinoamérica la semana pasada y estuvo en Barranquilla con De la Espriella—, estos recursos estarán destinados a combatir el narcoterrorismo y a contribuir a la seguridad del canal de Panamá.
“Estos fondos impedirán que los adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio”, señaló el Departamento de Estado según reveló la Agencia AP.