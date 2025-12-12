¿Cómo va el tratamiento contra el cáncer de Carlos III? Esto contó el rey

El rey Carlos III anunció este viernes 12 de diciembre que su tratamiento contra el cáncer se reducirá en 2026, en un mensaje que fue grabado y difundido en un programa de la televisión pública Channel 4.
“Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico precoz, una intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones de los médicos, mi propio programa de tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año”, dijo Carlos en un mensaje dentro de una campaña anual televisada destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer.
Al monarca de 77 años le fue diagnosticado un cáncer en febrero de 2024, pero su naturaleza no fue comunicada públicamente.
“Sé por mi propia experiencia que un diagnóstico de cáncer puede resultar abrumador”, afirmó Carlos III en su mensaje televisado del viernes, sin compartir tampoco esta vez qué tipo de cáncer padece.
“Este giro es a la vez una bendición personal y una muestra de los avances notables logrados en el tratamiento del cáncer en los últimos años”, añadió el soberano.