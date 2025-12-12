Él es Grey Bull, el veterano de guerra gringo que lideró la “aterradora” operación que sacó a María Corina de Venezuela

La operación ultrasecreta que logró sacar a María Corina Machado de Venezuela fue de esas que uno solo ve en las películas. Increíble, peligrosa, casi inverosímil, incluso para la ficción. Pero ocurrió, y cada nuevo detalle que sale a la luz es un estímulo al asombro. Una travesía a mar abierto, sin luz, en lancha y la muerte de piloto... al menos eso es lo que dicen quienes estuvieron ahí.
En el mundo de las operaciones encubiertas hay un principio tácito: si un político necesita ser rescatado como si fuera un rehén, es porque su país dejó de ser un país.
Así lo resume Bryan Stern, el veterano gringo con más de 25 años de servicio en las fuerzas especiales, que lideró la operación de extracción de Machado. La líder venezolana le confío su vida y no era para menos, Stern ya hizo estas operaciones en Afganistán, Irak, Ucrania o Haití, países donde solo se puede entrar o salir en la sombra.
Stern es fundador de Grey Bull Rescue Foundation, un grupo con sede en Tampa (Florida). La organización opera en los llamados grey spaces, lugares sin democracia, donde el poder real lo ejerce la coerción.
Ellos son los llamados cuando se necesita extraer periodistas atrapados en un golpe de Estado, niños abandonados en una zona de guerra, o, como ocurrió esta vez, una líder política convertida en objetivo.