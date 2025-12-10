“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”: dice presidente del premio Nobel al dictador

María Corina Machado no pudo llegar a recibir el premio Nobel de Paz; sin embargo, el aura de su lucha llenó toda la ceremonia en Oslo, Noruega. Justo el presidente del Comité del premio, Jorgen Watne Frydnes, le habló con firmeza desde la ceremonia a Nicolás Maduro, le pidió que de una vez por toda aceptara los resultados electorales del año pasado y que diera un paso al costado: “Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”.
Jorgen Watne Frydnes dio un discurso conmovedor y contundente que dejó en evidencia los excesos del régimen que Maduro detenta en Venezuela y que, en contraposición, exaltó los valores de la democracia, hoy amenazada por figuras populistas en el mundo entero.
Le puede interesar: Las historias detrás de los ocho Nobel de Paz que no fueron a recoger su premio en Oslo