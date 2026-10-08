Ya hay fecha de imputación contra Ricardo Orrego por presunto acoso y acto sexual violento; la audiencia será pública

En medio del escándalo por los presuntos actos de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia, este jueves 8 de octubre se conoció que las autoridades fijaron la fecha y hora de la audiencia de imputación contra el reconocido periodista Ricardo Orrego.

A las 4:00 de la tarde del lunes 19 de octubre: esa es la hora exacta fijada por un juez de control de garantías de Bogotá para formalizar la imputación de cargos por presunto acoso sexual contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda.

Le puede interesar: Fiscalía imputará a Ricardo Orrego por acoso sexual y acto sexual violento por cinco casos

La diligencia, que será de carácter público, estará a cargo del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación, una dependencia que asumió la investigación de los hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación.

En el desarrollo de la investigación judicial, iniciada desde comienzos del presente año, el ente de control le imputará al reconocido comunicador los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

Según el expediente y los elementos materiales probatorios recopilados preliminarmente por la Fiscalía, las conductas endilgadas habrían ocurrido en un contexto laboral durante un periodo de doce años, comprendido entre 2012 y 2024.

La investigación de las autoridades señaló que, con base en el material probatorio recogido hasta la fecha, se habrían identificado preliminarmente cinco víctimas relacionadas con Orrego.

Pese al señalamiento y a la programación de la audiencia de imputación de cargos, tanto Jorge Alfredo Vargas como Ricardo Orrego conservan la presunción de inocencia, en vista de que no han sido hallados culpables hasta ahora por los jueces de la República.

También le puede interesar: “Pensé que nos íbamos a morir”: exmilitar evitó que un hombre abriera puertas de un avión en pleno vuelo Bogotá-Frankfurt