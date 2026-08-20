Aplazan la audiencia de acusación contra Ricardo Roa por caso del apartamento de lujo, ¿en qué va el proceso?

Se instaló la audiencia de acusación contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá. Sin embargo, después del receso se conoció que el juez del caso suspendió la acusación en su contra. La audiencia fue aplazada para el 25 de noviembre de este año, después de que su abogado, Juan David Quiroga, anunciara una petición de nulidad de su llamado a juicio.

Presidente de Hocol pide ser reconocido como víctima

Antes de que se sustentara la acusación, el presidente de Hocol —filial de la estatal petrolera— pidió ser reconocido como víctima en el proceso penal. Se trata de Luis Enrique Rojas, quien, según su abogado, Diego Henao, ha sido amenazado. Para sustentar que su cliente fuera reconocido como víctima, Henao mencionó varios episodios relacionados con Julián Caicedo, pareja de Roa. Conozca: Juez ordena reabrir caso que salpica a Ricardo Roa por presunto favorecimiento a empresa de helicópteros “Desde finales de septiembre y, de manera más intensa, desde octubre de 2024, Ricardo Roa y Julián Caicedo comenzaron a ejercer presión sobre Luis Enrique Rojas para que el proyecto relacionado con la regasificadora de Ballena/Chuchupa fuera direccionado hacia Gaxi, empresa vinculada al señor Juan Guillermo Mancera”, dijo el abogado. A renglón seguido, aseguró que las solicitudes “no se limitaron a una discusión ordinaria de carácter empresarial”, sino que “existía un interés concreto en que Gaxi tuviera una posición privilegiada dentro del proyecto”. A su vez, dijo Henao, Rojas enfrentó una persecución que habría incluido amenazas y publicaciones en su contra. Para la defensa de Roa, Rojas “no cumple con los requisitos de víctima dentro del proceso”. La decisión sobre esa apelación quedó en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Las claves del apartamento de lujo

Roa enfrenta un juicio por la compra de un apartamento que adquirió cuando ya había sido nombrado director de Ecopetrol. Según la Fiscalía, Roa compró aquel inmueble en una zona exclusiva de Bogotá (Chicó, al norte) por 34% menos de lo que vale. De hecho, la diferencia con el precio real fue de aproximadamente $927 millones. Mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones. La hipótesis de la Fiscalía: negociación inmobiliaria y favorecimiento a privados. Pero no solo el precio habría sido favorable. La Fiscalía aseguró que también hubo condiciones de pago ventajosas, lo que representó un beneficio para Roa dentro de esa negociación privada que, según el ente acusador, gira alrededor de la relación del entonces presidente de Ecopetrol con el empresario Juan Guillermo Mancera, descrito como una persona cercana a Roa. Entérese: Ricardo Roa irá a juicio por financiación de la campaña Petro Presidente 2022 Para la Fiscalía, ese negocio inmobiliario no estaría aislado. Según la imputación, Roa habría ejercido presión indebida sobre el presidente de la petrolera estatal Hocol, filial de Ecopetrol, en decisiones relacionadas con un proyecto de regasificación. El mismo que hoy pidió declararse como víctima. La hipótesis del ente investigador es que esa intervención buscaba favorecer los intereses del empresario Mancera, la misma persona que luego le vendió el apartamento a Roa con ese descuento. La negociación habría ocurrido previo a la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol.

Otros procesos judiciales de Roa

De acuerdo con la Fiscalía, la campaña Petro Presidente 2022, de la que Ricardo Roa era gerente, habría incurrido en varias irregularidades relacionadas con el manejo y reporte de sus gastos. Según el ente acusador, se habrían modificado u ocultado facturas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Roa no aceptó el delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía en mayo de este año. La acusación se sustentó, entre otros elementos, en dos informes presentados por la propia campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que el organismo encontró presuntas irregularidades.

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