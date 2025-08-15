Un respiro al reguetón, el Exótico pone a bailar al mundo a otro ritmo

Lo primero que se escuchó del Ritmo Exótico por fuera del Chocó, fue Fiesta Acústica (2019), el cheque choco, una canción con un ritmo chicloso y vacilón y una letra con un montón de palabras inventadas, que no querían decir nada, sino provocar, hacer bailar. Una rareza que por supuesto fue viral.

Pero la historia del Ritmo Exótico, el género musical que se inventaron los jóvenes del Chocó, empezó mucho antes. En la calle, en las fiestas clandestinas de Quibdó. Y empezó por el baile, que era tan libre y tan ingenioso, que necesitaba una música que todavía no existía, una música a la medida. Entonces los djs, los muchachos que se encargaban de la música en las fiestas, empezaron a hacer versiones nuevas de canciones viejas, famosas, a tomar de una y ponerle cosas de la otra, a cambiar la velocidad, a explorar ritmos, a difuminar los límites que dividen los géneros musicales, en fin, a probar, a jugar. A lo que salía de ahí lo llamaban remixeo.

Era una cosa informal, absolutamente empírica, porque los que hoy son productores tampoco sabían mucho de música, pero fueron aprendiendo en el camino. Entonces crearon colectivos y cada uno concibió la música a su manera: unos guiados más por el folclor, otros por la electrónica, otros por el perreo, pero entre todos terminaron por inventarse un género musical que ahora quieren regar por el mundo.

“El exótico es la forma como le entran a uno esas ganas de moverse, es esa chispita que te prende, que te activa. La palabra exótico hace alusión a eso, algo que brilla, algo nuevo, bacano”, dice Dj Walaa, uno de los precursores del género.