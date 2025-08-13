La liga de batallas de Freestyle FMS vuelve con sorpresas, le contamos

El 23 de agosto arranca la cuarta temporada de la FMS Colombia, quizás la liga de batallas de freestyle más popular del país, y llega cargada de sorpresas: con un cartel renovado, traspaso de competidores de ligas de otros países y una primera jornada gratuita en la ciudad de Pereira, en el marco del festival Pereira Vibra, que además contará con presentaciones de Alcolirykoz, Hamilton, Zaider, Z Kruel y muchos más. Le puede interesar: Prográmese con los eventos de agosto de la Red de Casas de la Cultura; son de entrada libre Del cartel del año pasado se conserva el 30%, empezando por Chang, el vigente campeón que defenderá su título, además de Puppu y Fat N, que siguen consolidando su nombre y su nivel. Y se incorporan Lil White, ganador del FMS Under y Pandora, que partició el año pasado como extraplayer. Además, regresa Filósofo, después de pasar una temporada traspasado a la FMS Perú, Valles-T, el bicampeón del certámen vuelve tras su paso por México y de otras ligas llegan tres competidores de élite Skill bicampeón de FMS Perú, Gazir, bicampeón de FMS España y campeón de FMS Internacional, y Larrix, campeón nacional de FMS Argentina y campeón internacional.

Los números de la FMS

La FMS sigue ganando popularidad. El freestyle, que es sinónimo de las formas de improvisación tradicional como la trova, la piquería o el contrapunteo llanero, pero este formato de ligas, tan cercano a la cultura hip hop, lo ha convertido en un movimiento multitudinario de talla mundial. Según los organizadores, la última edición dejó cifras históricas: Más de 8,4 millones de visualizaciones en YouTube, un pico de 59 mil espectadores simultáneos y más de 129 millones de impactos en redes sociales, sumando 87,9 millones de reproducciones en Reels y TikTok.

La historia de la FMS