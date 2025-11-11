x

Colombia ya conoce a su rival en el Mundial Sub-17 y no será nada fácil. Así quedaron los cruces de la siguiente fase

La Selección Colombia Sub-17 ya conoce a su rival en los dieciseisavos del Mundial de Catar 2025: Japón. Un duelo vibrante entre dos potencias juveniles que buscarán mantener vivo el sueño mundialista.

    Colombia buscará los octavos de final del Mundial Sub-17 ante Japón. FOTO FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 35 minutos
bookmark

Este martes quedó completamente definido el panorama de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2025. Las 32 selecciones que iniciaron el torneo ya se han reducido a las 16 mejores, y con ello se conocieron los emparejamientos que marcarán el inicio de la fase de eliminación directa. Entre ellas, la Selección Colombia Sub-17, que ha dejado una grata impresión en la fase de grupos, ya sabe cuál será su próximo reto: enfrentarse a Japón, un rival que históricamente combina disciplina táctica, velocidad y precisión, y que suele ser protagonista en las categorías juveniles de la FIFA.

El compromiso entre Colombia y Japón será uno de los más atractivos de la ronda, no solo por el estilo ofensivo que ambos equipos han mostrado, sino también porque enfrenta dos escuelas de fútbol que apuestan por la técnica y la inteligencia táctica. Los dirigidos por el cuerpo técnico colombiano llegan con confianza, tras superar una fase de grupos exigente y consolidar una identidad de juego basada en el toque corto, la presión alta y la creatividad de sus volantes ofensivos. Japón, por su parte, ha demostrado ser un conjunto ordenado, con transiciones rápidas y una gran capacidad para aprovechar los errores del rival. Será, sin duda, una prueba de fuego para los cafeteros en su camino hacia los octavos de final.

En caso de avanzar, la Selección Colombia se medirá al ganador del duelo entre Venezuela y Paraguay, un enfrentamiento sudamericano que promete emociones intensas. Cualquiera de los dos posibles rivales sería un desafío adicional, pues tanto la Vinotinto como la Albirroja han mostrado poderío físico, solidez defensiva y un crecimiento notable en el fútbol juvenil del continente. Este posible cruce podría significar un nuevo capítulo del fútbol sudamericano en tierras asiáticas, con Colombia intentando mantener viva la ilusión de alcanzar las instancias definitivas del torneo.

Así quedaron los cruces

El calendario de los dieciseisavos se disputará entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, con enfrentamientos que reúnen a las selecciones más destacadas del campeonato. Los duelos prometen un espectáculo de talento joven y pasión por el fútbol. Así quedaron los emparejamientos completos de esta fase decisiva:

Argentina vs México

Portugal vs Bélgica

Suiza vs Corea del Norte

Irlanda vs Uganda

Estados Unidos vs Marruecos

Zambia vs Mali

Brasil vs Canadá

Francia vs Burkina Faso

Italia vs Uzbekistán

Corea del Sur vs Inglaterra

Venezuela vs Paraguay

Japón vs Colombia

Austria vs República Checa

Croacia vs Túnez

Senegal vs Egipto

Alemania vs Sudáfrica

Cada encuentro representa una historia diferente, un sueño en construcción para miles de jóvenes que buscan dejar su huella en el escenario mundial. En particular, el duelo entre Colombia y Japón será seguido con especial atención en el país, pues el equipo tricolor ha sabido ganarse el apoyo de los aficionados con su entrega, su juego vistoso y la esperanza de volver a poner el nombre de Colombia en lo más alto del fútbol juvenil.

La cita está servida: entre el 14 y el 15 de noviembre, el Mundial Sub-17 vivirá una de sus etapas más emocionantes. Para los dirigidos por Colombia, la misión está clara: superar a Japón, avanzar con determinación y seguir soñando con la gloria en Catar 2025. El camino es exigente, pero la ilusión, como siempre, sigue intacta.

