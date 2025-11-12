¿Si ya llegaron refuerzos para Migración, por qué siguen las congestiones en el José María Córdova?

Hace un mes, cuando el 10 de octubre Migración Colombia informó de la asignación de 19 nuevos funcionarios para reforzar la operación en el aeropuerto José María Córdova, los usuarios pensaron que este sería el fin de las interminables congestiones. Sin embargo, una queja del sábado pasado acompañada de una foto puesta por un extranjero hace pensar que el suplicio todavía no termina.
Le recomendamos leer: En el José María Córdova solo 2 de cada 10 pasajeros usan el sistema de control migratorio Biomig: buscan subir la cifra
También, EL COLOMBIANO recogió otros testimonios que indican que los “trancones” en el principal terminal regional de Antioquia son constantes, pero más aún durante las horas pico por la llegada de más vuelos internacionales, que suelen ser entre las cinco de la madrugada y las ocho de la mañana, entre las once de la mañana y las dos de la tarde, y de seis de la tarde a once de la noche. Esto se hace más notorio en las filas de atención para los viajeros de origen extranjero.