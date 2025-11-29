River Plate le dice adiós a Miguel Ángel Borja, y Juan Fernando Quintero también se despidió de su compañero

Juan Fernando Quintero fue uno de los primeros en publicar en sus redes mensajes para los jugadores de River Plate, que, al parecer no siguen en el club de la banda cruzada, incluido su compatriota Miguel Ángel Borja.

“Siempre vamos a ser familia. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Hermano migueluchiii”, publicó Quintero en sus redes con una fotografía en la que aparece junto a Borja.

Luego, unas horas más tarde fue el club que en sus redes publicó el siguiente mensaje: “Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”.

