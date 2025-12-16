Rob Reiner discutió con su hijo antes de ser asesinado: nuevos detalles del caso

El director estadounidense Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michelle Singer Reiner, fueron hallados muertos en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles, en un crimen por el que permanece detenido su hijo, Nick Reiner, de 32 años. Las autoridades investigan el caso mientras salen a la luz detalles sobre una fuerte discusión familiar ocurrida días antes de la tragedia.
El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó que Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo y permanece bajo custodia por cargos de asesinato, aunque evitó revelar posibles móviles. Según registros judiciales, se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares, a la espera de una imputación formal por parte de la Fiscalía.