Ronal Longa volvió a volar: ahora es el rey de los 100 metros en Juegos Suramericanos

Ronal Longa acaba de firmar su mejor temporada como deportista de alto rendimiento.

El colombiano, de 22 años de edad y quinto en este momento en el ranking mundial de los 100 metros planos con un registro de 9,85 segundos, confirmó su talento y nivel al convertirse en el nuevo campeón de dicha prueba durante los Juegos Suramericanos en Argentina.

En el estadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, el chocoano, que venía de competir en el Ultimate Championship celebrado en Budapest, donde solo participan los atletas de mejor rendimiento del mundo, “voló” de nuevo para entregarle a Colombia un título que no alcanzaba desde 2010, en los Suramericanos de Medellín, cuando se impuso Isidro Montoya (10,25). Fue el tercer representante nacional que conquista la prueba reina del atletismo en dichas justas. El primero fue Róbinson Urrutia (10,29), en Valencia, Venezuela-1994.

Longa triunfó esta vez con un mejor tiempo. En suelo argentino cruzó la meta con 10.10 segundos, superando a los venezolanos Bryant Álamo (10,24) y Alexis Nieves (10,33).

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“Termino, la verdad, muy contento. Siento que ha sido una de mis mejores temporadas hasta el momento y esperemos que la próxima sea muchísimo mejor. Queremos poder bajar mi marca personal (9,85 logrado este año en Medellín y el cual es récord suramericano). Espero seguir así, enfocado, sin lesiones, sin molestias”, comentó Longa, quien en agosto pasado, en Santo Domingo, se convirtió en el primer corredor colombiano que gana los 100 metros (10,06) en los Centroamericanos y del Caribe.