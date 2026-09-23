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Ronal Longa volvió a volar: ahora es el rey de los 100 metros en Juegos Suramericanos

Longa le entregó a Colombia su tercer título en el historial de esta prueba en Suramericanos, donde no se ganaba desde hacía 16 años. Por su parte, en ciclismo de pista, Stefany Cuadrado también brilló con título y récord suramericano en Argentina.

  • Ronal Longa fue el más veloz en los 100 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, prueba en la que registró 10.10 segundos. FOTO: X-PANAMSPORTS
    Ronal Longa fue el más veloz en los 100 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, prueba en la que registró 10.10 segundos. FOTO: X-PANAMSPORTS
  • Stefany ya suma dos oros en los Juegos Suramericanos en Argentina. FOTO: X-PANAMSPORTS
    Stefany ya suma dos oros en los Juegos Suramericanos en Argentina. FOTO: X-PANAMSPORTS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Ronal Longa acaba de firmar su mejor temporada como deportista de alto rendimiento.

El colombiano, de 22 años de edad y quinto en este momento en el ranking mundial de los 100 metros planos con un registro de 9,85 segundos, confirmó su talento y nivel al convertirse en el nuevo campeón de dicha prueba durante los Juegos Suramericanos en Argentina.

En el estadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, el chocoano, que venía de competir en el Ultimate Championship celebrado en Budapest, donde solo participan los atletas de mejor rendimiento del mundo, “voló” de nuevo para entregarle a Colombia un título que no alcanzaba desde 2010, en los Suramericanos de Medellín, cuando se impuso Isidro Montoya (10,25). Fue el tercer representante nacional que conquista la prueba reina del atletismo en dichas justas. El primero fue Róbinson Urrutia (10,29), en Valencia, Venezuela-1994.

Longa triunfó esta vez con un mejor tiempo. En suelo argentino cruzó la meta con 10.10 segundos, superando a los venezolanos Bryant Álamo (10,24) y Alexis Nieves (10,33).

Lea: Ronal Longa: “Cuando estás parado en una pista todo el mundo es igual”

“Termino, la verdad, muy contento. Siento que ha sido una de mis mejores temporadas hasta el momento y esperemos que la próxima sea muchísimo mejor. Queremos poder bajar mi marca personal (9,85 logrado este año en Medellín y el cual es récord suramericano). Espero seguir así, enfocado, sin lesiones, sin molestias”, comentó Longa, quien en agosto pasado, en Santo Domingo, se convirtió en el primer corredor colombiano que gana los 100 metros (10,06) en los Centroamericanos y del Caribe.

“Venía de correr en Budapest, donde no fue lo que queríamos. Allí se corrió en 10.12 segundos, pero esperemos que el Mundial lo haga mucho mejor, disfrutar más y corregir varias cosas”, continuó Ronal, quien con su triunfo en Argentina logró de manera anticipada la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, en 2027, año en el cual espera estar en el Mundial de Pekín, para el cual, de momento, está obteniendo el cupo por ranking.

“Quiero mejorar muchísimas cosas, aún nos faltan ajustar varios detalles, pero trabajaré porque quiero sostenerme entre los nueve segundos”, finalizó el chocoano, quien espera tener otra buena figuración en Argentina cuando compita en los 200 metros planos.

También lograron podio

Entre tanto, la atleta antioqueña Yerlin del Carmen Mesa, nacida en Turbo hace 29 años, terminó en el segundo lugar en el lanzamiento de disco, con marca de 51.98 metros. La brasileña Andressa Oliveira (59.36) fue la vencedora.

Colombia también logró la medalla de bronce en el relevo mixto 4×100 metros, gracias al equipo conformado por Carlos Flórez, Angélica Gamboa, Carlos Palacios y Danna Banquez, con un tiempo de 42,37 segundos.

Stefany venció en velocidad del ciclismo de pista, con récord incluido

Stefany ya suma dos oros en los Juegos Suramericanos en Argentina. FOTO: X-PANAMSPORTS
Stefany ya suma dos oros en los Juegos Suramericanos en Argentina. FOTO: X-PANAMSPORTS

La antioqueña Stefany Cuadrado, de 20 años de edad, le sigue dando brillo a su gran palmarés. La deportista, que suma seis medallas mundiales distribuidas entre las categorías júnior y mayores, logró su segunda presea de oro en los Juegos Suramericanos-2026.

En el velódromo de Rafaela, la oriunda de Caucasia y perteneciente al equipo 10 de 10 de la Fundación Fraternidad Medellín, ganó esta vez en la prueba de velocidad individual al vencer a la chilena Daniela Colilef en los dos heats finales. Días antes, con Mariana Pajón, Manuela Loaiza y Juliana Gaviria, había triunfado en velocidad por equipos.

Siga leyendo: Colombia manda en la pista: cinco oros de seis posibles en Juegos Suramericanos-2026

La nueva conquista de Stefany vino acompañada con récord suramericano en los 200 metros lanzados, tras registrar un tiempo de 10,658 en la ronda de clasificación.

En lo que va de Juegos, Brasil lidera con 85 preseas de oro, 68 de plata y 56 de bronce. Lo escoltan Argentina (48-51-86) y Colombia (46-45-36).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué tiempo hizo Ronal Longa en los 100 metros de los Juegos Suramericanos 2026?
Ronal Longa ganó los 100 metros con un tiempo de 10,10 segundos, por delante de los venezolanos Bryant Álamo (10,24) y Alexis Nieves (10,33).
¿Cuál es la marca personal de Ronal Longa en los 100 metros?
La marca personal de Ronal Longa es de 9,85 segundos, registro conseguido este año en Medellín y que, según la nota, constituye el récord suramericano de la prueba.
¿En qué posición está Ronal Longa en el ranking mundial de los 100 metros?
Ronal Longa ocupa actualmente el quinto lugar del ranking mundial de los 100 metros, de acuerdo con la información suministrada en la noticia.
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