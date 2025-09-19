100 años después de creados, los Mundiales de ciclismo se realizan en África, ¿por qué se eligió esta sede?

Ruanda acoge a partir de este domingo 21 de septiembre los primeros Mundiales de ciclismo organizados en África, un evento para la historia que reúne a la flor y nata del pelotón, con Tadej Pogacar acaparando todas las miradas.
Más de cien años después de su creación en 1921, los Mundiales, después de haber pasado por Venezuela, Japón o Australia, se disponen a descubrir el último continente en el que este deporte de eminente raíz europea no había plantado aún sus ruedas.
La Unión Ciclista Internacional (UCI), cuyo presidente David Lappartient hizo de estos Mundiales en África uno de los ejes de su campaña previa a su primera elección, en 2017, se congratula de “un fervor popular nunca visto”, con más de un millón de espectadores esperados.
Lea también: Egan Bernal, el protagonista de de las etapas recortadas en las grandes vueltas
Los primeros pedalazos se darán el domingo en la contrarreloj masculina y femenina, con un duelo Pogacar-Remco Evenepoel como principal atractivo.
Pero las pruebas reinas tendrán lugar el siguiente fin de semana en un recorrido considerado como el más difícil de la historia, con una sucesión de duros repechos, entre ellos el temible ‘muro de Kigali’, para rendir homenaje al apodo de Ruanda, ‘el país de las mil colinas’.