Detalles del borrador de decreto que cambia las reglas de expropiación en proyectos de renovación urbana

Recientemente se publicó un borrador de decreto que busca reforzar la protección de los derechos de los habitantes que son expropiados en procesos de renovación urbana. En términos sencillos, la propuesta establece que propietarios, poseedores e incluso arrendatarios no podrán ser simplemente desplazados, sino que deberán contar con garantías que aseguren su acceso a una vivienda digna. Le puede gustar: “El presidente ve la paja en el ojo ajeno”: duro choque entre Camacol y Petro por crisis de vivienda y tasas de interés El documento propuesto por el Ministerio de Vivienda se fundamenta en la Constitución Política y en tratados internacionales, con el objetivo de evitar que el crecimiento urbano genere empobrecimiento o afecte la estabilidad de las comunidades.

Tendrán derecho a una vivienda de reemplazo

Uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento del derecho preferencial a una vivienda de reemplazo dentro del mismo proyecto de renovación.

Esto significa que los propietarios o poseedores que habitan en las zonas intervenidas podrán permanecer en su entorno, recibiendo una nueva unidad habitacional en lugar de una compensación exclusivamente económica. La medida busca evitar la expulsión de comunidades y garantizar continuidad territorial en los procesos de transformación urbana.

¿Cómo será la participación de los ciudadanos?

El decreto también fortalece la participación de los habitantes, quienes dejarán de ser actores pasivos para involucrarse en la definición de los proyectos. La normativa plantea que los ciudadanos podrán asociarse, participar en el diseño de las nuevas edificaciones y tener incidencia en la selección de los promotores. Además, se garantiza el acceso a la información y condiciones de igualdad en la gestión de los proyectos.

Plantea una compensación justa por los inmuebles

Otro eje central del decreto es el establecimiento de un esquema de reparto equitativo de cargas y beneficios.

Esto implica que el valor de los inmuebles aportados será calculado mediante avalúos comerciales, tanto iniciales como finales, para asegurar una compensación justa. Dicha compensación podrá darse en dinero, metros cuadrados o derechos de construcción, evitando que los costos del proyecto recaigan de manera desproporcionada sobre los habitantes.

¿Qué protecciones tendrán los inquilinos?

El proyecto también incluye medidas específicas para los arrendatarios, quienes históricamente han tenido menor protección en estos procesos. Entre las garantías se contemplan acompañamiento para encontrar una nueva vivienda, plazos adecuados para el traslado y acceso a información clara sobre los cronogramas de obra.

La propuesta limita la expropiación y obliga a privados y entidades públicas a asegurar indemnizaciones y soluciones habitacionales antes de ejecutar proyectos. FOTO: EL COLOMBIANO

Adicionalmente, durante la transición, los residentes tendrán derecho a soluciones temporales de vivienda, como alquiler o comodato, así como al reconocimiento de gastos de mudanza.

¿Qué límites se imponen a la expropiación?