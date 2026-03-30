Detalles del borrador de decreto que cambia las reglas de expropiación en proyectos de renovación urbana

Recientemente se publicó un borrador de decreto que busca reforzar la protección de los derechos de los habitantes que son expropiados en procesos de renovación urbana.
En términos sencillos, la propuesta establece que propietarios, poseedores e incluso arrendatarios no podrán ser simplemente desplazados, sino que deberán contar con garantías que aseguren su acceso a una vivienda digna.
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El documento propuesto por el Ministerio de Vivienda se fundamenta en la Constitución Política y en tratados internacionales, con el objetivo de evitar que el crecimiento urbano genere empobrecimiento o afecte la estabilidad de las comunidades.