Saade reacciona contra el Gobierno tras suspensión de la Procuraduría y culpa a Benedetti: “me harán presidente”

Tras conocerse la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría, Alfredo Saade publicó un extenso mensaje en X en el que vinculó su salida a presuntos intereses detrás del contrato de pasaportes. Según su versión, fue apartado del cargo por haber intervenido en ese negocio, que calificó de “mafias”, y que aseguró haber frenado por orden del presidente Gustavo Petro.
Contexto: Por licitación en pasaportes, Procuraduría suspende a Alfredo Saade por tres meses
“Me acabo de enterar que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? (...) El país debe saber que no salgo por corrupto; por el contrario, salgo por beneficiar a la Nación quitándole el contrato de los pasaportes a las mafias tal cual como me lo ordenó el presidente Gustavo Petro”.
Saade también insinuó la intervención de personas cercanas al Gobierno en el proceso. Se preguntó si el esposo de Laura Sarabia, que trabaja en la Procuraduría, había tenido injerencia y aseguró que la decisión obedecía a presiones externas. “El procurador me saca del lado del Presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces”, escribió, agregando que llevará el caso a instancias judiciales y que se violó su derecho al debido proceso.
“¿Me hicieron presidente como a Petro en su época? La historia lo dirá”, afirmó, para luego cerrar con: “Levántate Colombia”.