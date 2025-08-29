Sabrina Carpenter lanza su nuevo álbum, Man’s Best Friend

Ya puede escucharse en todas las plataformas de streaming Man’s Best Friend, el nuevo álbum de Sabrina Carpenter. Desde antes de reproducir las 12 canciones que, en total, duran 38 minutos, se puede anticipar que el séptimo trabajo discográfico de la cantante continúa con esa línea sarcástica, sensual y divertida que ha caracterizado el último año de su carrera.

Lea: Karol G cantará en el Vaticano junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli

Este viernes, además del álbum, también se estrenó el video musical de Tears, una de las canciones del disco, que sigue el estilo retro que ha definido a Carpenter en sus lanzamientos más recientes.

Man’s Best Friend es un trabajo pop integrado por composiciones de Sabrina y Amy Allen, quien ha escrito para artistas como Harry Styles, Justin Bieber y Selena Gómez. Detrás de la producción está Jack Antonoff, quien desde hace más de una década viene trabajando con Taylor Swift, una de las figuras más relevantes de la industria musical en la actualidad.

En su nuevo álbum, Carpenter sigue abordando cuestiones similares a las que exploró en Short n’ Sweet, su sexto disco. Las rupturas amorosas, relaciones casuales e infidelidades protagonizan sus letras. Sin embargo, quizá el tema más importante sea la crítica a la masculinidad, presente tanto en las letras como en los componentes gráficos del álbum.