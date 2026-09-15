No es cierto que James ganen $1.000 millones en Nacional: el dinero no fue su motivación

Durante los últimos días han circulado versiones periodísticas que aseguran que James Rodríguez recibirá un salario cercano a los 1.000 millones de pesos mensuales tras su llegada a Atlético Nacional. Sin embargo, esa cifra estaría alejada de la realidad y no corresponde a las condiciones económicas del acuerdo entre el futbolista y el club antioqueño.
Una cifra de ese nivel estaría fuera de los parámetros que maneja Nacional. De hecho, si el salario mensual del volante estuviera realmente en esos valores, difícilmente el conjunto verdolaga habría podido concretar su contratación, pues ningún equipo del fútbol colombiano está en condiciones de asumir con facilidad un pago de esa magnitud, independientemente de su infraestructura o respaldo económico.