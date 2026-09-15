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UEFA designó las sedes para la final de la Champions League en 2028 y 2029

La UEFA anunció al Allianz Arena de Múnich y al Camp Nou de Barcelona como las sedes de la final de la Liga de Campeones en 2028 y 2029.

  • El Allianz Arena y el Camp Nou albergarán las finales de Champions League las próximas dos temporadas. FOTO: X FCBayern y FCBarcelona
    El Allianz Arena y el Camp Nou albergarán las finales de Champions League las próximas dos temporadas. FOTO: X FCBayern y FCBarcelona
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Ya se conoce dónde se jugarán las finales de 2028 y 2029 en el mejor torneo de fútbol en el mundo a nivel de clubes. La UEFA Champions League 2026/27 ya está en disputa y los equipos que en ella están participando conocen de antemano que el camino conduce hacia el estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atleti. Ahora, el máximo ente rector del fútbol europeo, la UEFA, oficializó los lugares donde culminará el certamen en las siguientes dos ediciones.

Tras ser sede hace dos temporadas del partido de partidos que dejó como campeón al PSG goleando 5-0 al Inter de Milán, el Munich Football Arena, o más conocido por temas comerciales como el Allianz Arena, casa del Bayern Múnich, recibirá tres años después otra final de la Liga de Campeones. En 2012 también se jugó el duelo final allí, esa vez “El Gigante de Baviera” jugó ante Chelsea por el título en su casa, pero cayó en la tanda de penales ante un gigantesco Peter Cech.

Entérese: 100 gritos sagrados de gol colombiano en la UEFA Champions League

Ahora el conjunto que dirige el belga Vincent Kompany (el único entrenador no español nominado al Balón de Oro) y que cuenta con el colombiano Luis Díaz en la plantilla, tiene la obsesión de ganar la séptima “Orejona” esta misma temporada, aunque si no lo logra, no está visto con malos ojos ir con toda para ganar la tan anhelada número siete en su estadio en el año 2028.

Múnich es una ciudad con mucha tradición futbolera, no solo por el Bayern, también por el 1860 Múnich, uno de los clubes más tradicionales del fútbol alemán. Además, esta ciudad fue casa de los mejores futbolistas teutones de la historia, como Gerd Müller, Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer, Manuel Neuer o Thomas Müller. Bayern es sinónimo de fútbol, por eso la Liga de Campeones le elige.

El Camp Nou alberga una final después de 27 años

Tras la histórica remontada del Manchester United con goles de Ole Gunnar Solskjær contra el Bayern de Múnich en 1999 en el Camp Nou de Barcelona, el estadio catalán nunca más albergó una final de Liga de Campeones a pesar de tener uno de los equipos más protagonistas de la competición y que contó casi 18 años con uno de los mejores jugadores de la historia como Lionel Messi.

La UEFA designó al Spotify Camp Nou como el recinto para coronar al nuevo campeón de la Champions League en 2029. La Ciudad Condal tiene un fuerte candidato para llegar a la final en los próximos tres años, teniendo en cuenta que en la actualidad la máxima promesa del fútbol mundial juega en el Barcelona, ese es Lamine Yamal.

Para 2029 se espera que Yamal sea más líder que ahora en el plantel y lidere a los blaugranas a una nueva Liga de Campeones, esa que le es tan esquiva desde el 2015, cuando ganaron su quinta y última. En Barcelona también se jugó la final de 1989, la cual ganó el AC Milán.

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Otras torneos confirmaron sede para sus finales

Además de la Champions League, se confirmó que la Supercopa de Europa en 2027 se jugará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam en Países Bajos. El partido definitorio de este mismo certamen en 2028 tendrá lugar en el Astana Arena de Astaná, Kazajistán.

La final de la Europa League en 2028 se jugará en el Estadio Nacional de Bucarest en Rumanía. En 2029, la “Champions Naranja” tendrá un nuevo rey en el Estadio Nacional de Serbia en Belgrado, capital de Serbia.

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Mientras tanto, la Conference League jugará sus próximas finales en el Juventus Stadium de Turín en Italia (2028) y el Budapest Arena de Budapest, Hungría (2029).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué estadios fueron designados por la UEFA para albergar las finales de la Champions League en 2028 y 2029?
La UEFA oficializó que el Munich Football Arena (Allianz Arena) será la sede de la final en 2028, mientras que el Spotify Camp Nou de Barcelona acogerá el partido decisivo en el año 2029.
¿En qué sedes se jugarán las próximas finales de la Europa League en 2028 y 2029?
La final de la Europa League de 2028 se disputará en el Estadio Nacional de Bucarest (Rumanía), y la edición de 2029 tendrá lugar en el nuevo Estadio Nacional de Serbia, ubicado en Belgrado
¿Dónde se llevarán a cabo los encuentros de la Supercopa de Europa en 2027 y 2028?
La Supercopa de Europa de 2027 se jugará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam (Países Bajos), y el duelo de 2028 se celebrará en el Astana Arena de Astaná (Kazajistán).
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